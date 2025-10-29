Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 23 октября подписали письмо о намерениях, который в будущем позволит Украине купить по меньшей мере 100 самых современных истребителей Gripen — серии E.

Украинский лидер заявил, что соглашение открывает путь к получению Украиной серьезного флота боевых самолетов. Он назвал Gripen «сильными авиационными платформами, которые позволяют выполнять большой спектр задач». Зеленский также отметил, что Gripen просты в обслуживании и могут использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Кристерссон назвал его лучшим истребителем в мире.

Реклама

Первая версия Gripen появилась в конце 1980-х, а модель серии E поступила на вооружение ВВС Швеции только в начале этого месяца. Портал Defense Express отметил, что сама Швеция сейчас запланировала заказ для своих воздушных сил всего 60 новых Gripen E.

Портал TWZ отмечал, что Gripen серии E стал «настолько значительным шагом вперед» по сравнению с предыдущими моделями, что производитель Saab даже рассматривал возможность присвоить ему новое название.

NV в своей инфографике рассказывает, что известно об истребителе Gripen серии E.

Истребитель JAS 39 Gripen E — это многоцелевой боевой самолет, предназначенный для разведки, выполнения миссий воздух-воздух и воздух-земля. В мае 2025 года он стал первым истребителем, пилотируемым искусственным интеллектом.

Инфографика: NV

Основные характеристики:

Производитель: Saab, Швеция

Начало эксплуатации: 2025

Масса: 8 т

Взлетная масса: 16,5 т

Длина: 15,2 м

Размах крыла: 8,6 м

Высота: 4,5 м

Время подготовки к боевому вылету: до 20 минут

Максимальная скорость: 2 Маха

Высота полета: 16 км

Дальность полета: 4 тыс. км

Экипаж: 1

Стоимость: $138,3 млн

Имеет систему передачи информации Link16 и оптимизированный человеко-машинный интерфейс (HMI).

Оснащен проекционным дисплеем на лобовом стекле и нашлемным дисплеем.

Интегрируется с большим количеством вооружения, модулей наведения и разведки, что позволяет выполнять комбинированные оборонительно-наступательные операции в пределах одной миссии.

Может нести семь высокоточных ракет Meteor и две ракеты IRIS-T.

Усовершенствованная система РЭБ глушит вражеские радары или создает ряд фальш-целей. Может использоваться в наступательных миссиях для радиоэлектронной атаки целей.

Искусственный интеллект уменьшает нагрузку на пилота и помогает в принятии тактических решений.

Читайте также: Почему истребители Gripen теперь для нас приоритет

Способен взлетать и совершать посадку с обычных дорог размером 16×800 м.

Версия Gripen F представляет собой двухместную модификацию с более длинным корпусом (15,9 м).