«Лучший истребитель в мире». Что известно о Gripen серии E, которые хочет купить Украина — инфографика NV
Истребитель Gripen серии E (Фото: saab.com)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 23 октября подписали письмо о намерениях, который в будущем позволит Украине купить по меньшей мере 100 самых современных истребителей Gripen — серии E.
Украинский лидер заявил, что соглашение открывает путь к получению Украиной серьезного флота боевых самолетов. Он назвал Gripen «сильными авиационными платформами, которые позволяют выполнять большой спектр задач». Зеленский также отметил, что Gripen просты в обслуживании и могут использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Кристерссон назвал его лучшим истребителем в мире.
Первая версия Gripen появилась в конце 1980-х, а модель серии E поступила на вооружение ВВС Швеции только в начале этого месяца. Портал Defense Express отметил, что сама Швеция сейчас запланировала заказ для своих воздушных сил всего 60 новых Gripen E.
Портал TWZ отмечал, что Gripen серии E стал «настолько значительным шагом вперед» по сравнению с предыдущими моделями, что производитель Saab даже рассматривал возможность присвоить ему новое название.
NV в своей инфографике рассказывает, что известно об истребителе Gripen серии E.
Истребитель JAS 39 Gripen E — это многоцелевой боевой самолет, предназначенный для разведки, выполнения миссий воздух-воздух и воздух-земля. В мае 2025 года он стал первым истребителем, пилотируемым искусственным интеллектом.
Основные характеристики:
- Производитель: Saab, Швеция
- Начало эксплуатации: 2025
- Масса: 8 т
- Взлетная масса: 16,5 т
- Длина: 15,2 м
- Размах крыла: 8,6 м
- Высота: 4,5 м
- Время подготовки к боевому вылету: до 20 минут
- Максимальная скорость: 2 Маха
- Высота полета: 16 км
- Дальность полета: 4 тыс. км
- Экипаж: 1
- Стоимость: $138,3 млн
Имеет систему передачи информации Link16 и оптимизированный человеко-машинный интерфейс (HMI).
Оснащен проекционным дисплеем на лобовом стекле и нашлемным дисплеем.
Интегрируется с большим количеством вооружения, модулей наведения и разведки, что позволяет выполнять комбинированные оборонительно-наступательные операции в пределах одной миссии.
Может нести семь высокоточных ракет Meteor и две ракеты IRIS-T.
Усовершенствованная система РЭБ глушит вражеские радары или создает ряд фальш-целей. Может использоваться в наступательных миссиях для радиоэлектронной атаки целей.
Искусственный интеллект уменьшает нагрузку на пилота и помогает в принятии тактических решений.
Способен взлетать и совершать посадку с обычных дорог размером 16×800 м.
Версия Gripen F представляет собой двухместную модификацию с более длинным корпусом (15,9 м).