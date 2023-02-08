Украинским ВВС нужны эскадрильи западных самолетов — Игнат

8 февраля, 17:17
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Польский F-16 на авиашоу в Латвии, 2019 год (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Польский F-16 на авиашоу в Латвии, 2019 год (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Украине потребуются десятки западных боевых самолетов, чтобы одержать победу в войне против России, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Мы можем начать с нескольких эскадрилий, каждая из которых включает 12 самолетов. Если у нас будет одна, две или более эскадрилий, это будет первым шагом для адаптации пилотов к переходу», — сказал Игнат в комментарии CNN.

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По словам Игната, новейшему боевому самолету, который Украина использует на фронте, более 30 лет.

«У нас есть штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29 и Су-27. Они даже адаптированы под использование американских противорадиолокационных ракет HARM, которые ежедневно поражают системы ПВО противника. Но эти ракеты не обладают той функциональностью и эффективностью, которой могли бы обладать, если бы они находились на американских самолетах или других самолетах наших партнеров», — сказал он.

Инфографика: НВ

Игнат также поприветствовал решение Британии обучить украинские летчиков использовать западные истребители.

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Ранее Великобритания объявила, что расширит программу подготовки украинских военных на пилотов и морских пехотинцев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Самолеты Юрий Игнат

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