Вопрос на повестке дня. Игнат рассказал, сколько времени понадобится украинским летчикам для овладения F-16 24 апреля, 09:46 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинским летчикам понадобится менее полугода для овладения истребителями F-16.

"Состоялась оценка наших двух летчиков с боевым опытом, которые были в США, где и состоялась их оценка", - сказал он в эфире телемарафона в понедельник, 24 апреля.

По его словам, сначала летчики занимались на симуляторе, а затем на тренажере.

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«Сделано вывод, что потребуется значительно меньше шести месяцев, чтобы овладеть F-16, или другим самолетом», — сказал он.

Игнат добавил, что вопрос F-16 не сходит с повестки дня.

«Вопрос не простой, но он все равно будет приоритетным», — сказал он.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.