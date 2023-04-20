Украина потратила большую часть ракет для ПВО во время массированных обстрелов осенью и зимой — Игнат

20 апреля, 16:25
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Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина нуждается в увеличении поставок зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним, поскольку ПВО потратила большое количество боеприпасов во время массированных обстрелов РФ.

«Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет довольно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат уточнил, что за осень и зиму были уничтожены по 750 российских дронов-камикадзе и ракет. Таким образом, по его словам, ПВО Украины ликвидировала 1500 воздушных целей оккупантов. Также с начала российского вторжения ВСУ уничтожили 600 единиц российской пилотируемой техники, самолеты, вертолеты, и как минимум полторы тысячи БПЛА, добавил он.

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«Так что имеем мощное применение ракет и оно соответственно требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной Рамштайн даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости», — отметил спикер.

Ранее FT сообщала, что на встрече с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что через «острый дефицит» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки.

Также СМИ со ссылкой на утечку документов Пентагона писали: США, учитывая показатели на конец февраля, обеспокоены тем, что прифронтовая противовоздушная оборона Украины якобы может истощиться уже до конца мая. Это, по словам американцев, «приведет к нагрузке на сеть противовоздушной обороны вглубь территории Украины».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Спикер ПВО Воздушные силы Юрий Игнат

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