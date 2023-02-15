Акцент на маневренности войск. США обучают украинских военных использовать меньше боеприпасов в боях с РФ — Politico 15 февраля, 08:51 США меняют тактику обучения украинских военных, чтобы снизить использование артиллерийских боеприпасов на поле боя (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

США меняют тактику обучения украинских военных, делая акцент на маневренности войск на поле боя, чтобы уменьшить использование артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает Politico, это связано с ростом обеспокоенности по поводу способности западных стран быстро пополнять запасы боеприпасов.

Издание напомнило, что после встречи в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин упомянул о растущей обеспокоенности в Вашингтоне и других странах по поводу запасов.

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Пока союзники ищут способы увеличить производство снарядов, США пытаются изменить тактику обучения ВСУ. Частично это означает поиск способов противостоять России, не расходуя слишком много боеприпасов.

«Мы работаем с украинскими солдатами в различных местах по всей Европе, чтобы сделать акцент на дополнительном обучении маневру. Есть большая вероятность, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов», — добавил глава Пентагона в разговоре с журналистами.

Отмечается, что Франция и Австралия согласились сотрудничать в производстве большего количества 155-мм боеприпасов, которые являются основой недавно приобретенного Украиной западного артиллерийского арсенала.

США в течение последнего года также пытались увеличить собственное производство 155-мм снарядов. Вашингтон хочет утроить ежемесячный выпуск снарядов с довоенного показателя около 14 000 в месяц до 90 000 в месяц к 2025 году.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство советских снарядов для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.