Старший лейтенант батальона Свобода, 4-й бригады Рубеж Национальной гвардии Украины, Герой Украины Владислав Стоцкий с позывным Огонь в интервью Radio NV рассказал, как провел 68 дней в окружении в Донецкой области и его побратим ценой своей жизни спас других, что думает об отношении к войне в тыловых городах и каким видит будущее Украины.

— Знаете, нас со школы учили, говорили: мы потомки казаков. На практике это ощущается? Вы чувствуете свою принадлежность к тем всем людям, к тем поколениям, которые были до нас?

— Да, чувствую принадлежность, но сейчас новый вызов, новая война, новое противостояние. Мы потомки тех воинов, кем были раньше казаки. Теперь у нас новая война, мы теперь украинская армия, украинские Вооруженные силы. Не скажу, что это какое-то бремя, это задача, которую надо выполнить.

— Вне эфира, перед началом, я сказал Владиславу о том, что передо мной сейчас стоит непростая задача. Потому что я не хочу воспроизвести предыдущее интервью с вами, но в то же время мы обязательно должны дать контекст. Я убежден, не все могут знать историю о вас и собратьях, что с вами произошло в 2024 году. 67 суток вы провели в окружении, удерживая позицию вблизи села Спирное. Она как называлась?

— Пинчер. Я не 67 суток подряд [провел в окружении], а 68, это первое. Второе — половину этого срока была позиция, смежная с 54-й бригадой, батальоном К2 — позиция Адольф. Затем, когда преимущество российской армии было настолько кратным, что у нас уже закончилась позиция, где обороняться, закончилось место, где можем держать оборону, командование 54-й бригады позволило, рискнуло вывести людей вместе с оружием. Они их вывели, мое командование не позволило выход вместе с ними, отправило к своим собратьям на позицию Пинчер. И уже 30 с лишним дней я сидел на том Пинчере.

— Вы потеряли побратима, который фактически своим телом спас вашу жизнь.