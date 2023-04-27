Спас ценой собственной жизни. На фронте отец накрыл собой раненого сына во время вражеской атаки 27 апреля, 18:24 Ренат находится в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. И. Мечникова (Фото:fakty.ua)

В Донецкой области во время боя погиб военнослужащий Игорь Руденко. Он накрыл собой раненого сына Рената, с которым вместе пошел на войну, и спас его ценой собственной жизни.

Историю семьи рассказали Факты.

Ренат Руденко из Винницкой области пошел на войну добровольцем, а отец Игорь присоединился к сыну, чтобы его оберегать, рассказал младший брат Рената Александр Руденко.

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Руденки охраняли одну из важных трасс в направлении Авдеевки у населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. 8 апреля там было тяжелое стрелковое сражение. 9 апреля украинских военных россияне обстреливали ракетами.

Руденки охраняли одну из важных трасс в направлении Авдеевки. 8 апреля там было тяжелое стрелковое сражение. А на следующий день, 9 апреля, по трассе начали двигаться российские танки. Позицию украинских военных россияне обстреливали ракетами.

Первым получил ранение Ренат — снаряд попал ему в правую ногу и разорвался.

«Брат уже не мог сам идти. Здесь снова началось сражение. Папа остался с Ренатом, заявив собратьям, что пусть бы это стоило ему жизни, но он не оставит своего ребенка», — рассказывает Александр.

Мужчины пытались отползти к укрытию, но россияне запустили дрон. Во время одного из обстрелов Игорь накрыл своим телом сына Рената. Таким образом, он спас парню жизнь, но сам погиб.

«Ренат почувствовал лишь удар в плечо. Смотрит — папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна», — рассказал Александр.

Позже Ренат слышал, что приближается российская пехота и был вынужден отползти дальше, чтобы выжить.

Сейчас Ренат находится в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. И. Мечникова. Он попал в больницу в коме с большой кровопотерей, правая нога была разорвана в куски, в левой — ранение колена и бедра. Погибшему Игорю Руденко в мае должно было исполниться 51 год.