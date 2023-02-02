«Ничего мне за это не будет». Как история об издевательствах группы молодых людей над девушками нанесла удар по мифу о виктимности женщин
Андрей Ярина — один из главных организаторов вечеринок, где группа молодых людей издевалась над девушками (Фото:Скриншот из закрытого аккаунта Андрея Ярины)
1 февраля силовые структуры пришли не только к олигархам и чиновникам: Национальная полиция провела обыски также у организаторов вечеринок, которые публиковали в сети кадры унижения и попыток изнасилования девушек, к которым, вероятно, применяли транквилизаторы.
NV напоминает, что известно об этой резонансной истории и о том, к каким последствиям она уже привела — от уголовного дела до новой дискуссии о недопустимости обвинения жертв, которая вспыхнула в Украине.
Андрей Ярина и Ко: что известно об организаторах вечеринок и их реакции на скандал
О группе молодых людей 20-летнего возраста, которые спаивают девушек на вечеринках, издеваются над ними, снимают об этом видео и затем выкладывают его в сеть, первой рассказала режиссер Ярослава Кравченко (ее пост Facebook удалил). Впоследствии ее рассказ дополнила блогер Анастасия Бакулина, призвав предоставить огласку истории, после чего она быстро распространилась в украинских соцсетях.
Выяснилось, что вечеринки на съемной квартире в Киеве устраивает группа молодых мужчин из Ивано-Франковска, главным организатором их является Андрей Ярина. Его имя назвала Кравченко, которой удалось узнать его персональные данные, включая номер регистрации авто. «Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом, известной как Крутить Бинанс, сейчас занимаются рефаундом. Это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, тем самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег», — рассказала Кравченко.
Бакулина добавила, что на вечеринках, видеозаписями которых молодые люди «хвастались» в своих аккаунтах в Telegram и Instagram, они накачивали девушек «алкоголем и, судя по их же сторис, Ксанаксом». Ксанакс — мощный транквилизатор, обладающий снотворным эффектом, может приводить к ощущению заторможенности, снижению концентрации внимания, дезориентации, заторможенности психических и двигательных реакций, спутанности сознания. На видео, которые выкладывал в сеть Андрей Ярина, видно, что девушки находятся именно в таком состоянии — бессознательном или полусознательном состоянии. При этом Ярина с товарищами издевались над ними самыми разными способами, среди которых:
- снимали на камеру половые органы девушек, прибегая к унизительным комментариям о них;
- публично называли девушек в соцсетях «шлюхами» и «дешевыми одноразками», заявляя, что «учтивых девушек осталось от силы 5%»;
- снимали на видео девушек в бессознательном состоянии раздетыми, в том числе на полу туалета;
- публично демонстрировали сцены изнасилования руками, сопровождая съемку шутками;
- вели стримы и трансляции своих «развлечений», пользуясь состоянием девушек.
Характеризуя свои «развлечения», компания молодых людей обещала «показать, какие кругом шлюхи».
Когда же история получила огласку, ее фигуранты не только не признали своих издевательств над девушками, но и попытались защитить свои действия. «А что такое? Они сами пришли. Знали, куда шли», — написал позже Ярославе Кравченко один из молодых мужчин.
Более того, Андрей Ярина, главный организатор вечеринок, открыл новые аккаунты в соцсетях и стал призывать пользователей сплотиться в его поддержку, намекнув, что намерен даже начать сбор средств.
Ярина заявил, что хайп ему «нравится» и выразил уверенность, что ему «ничего не будет». Вот его заявление дословно на одном из видео, обнародованных уже после скандала: «Я вот думаю, как правильно это сделать. В принципе, мне этот хайп тоже как бы нравится, я понимаю, что ничего мне за это не будет. Максимум какие-то неадекватные люди, не знающие ситуации, могут прийти меня отпи***ть — это максимум. По закону у меня все классно, я же говорю — я как бы посоветовался и все выкупаю. Но вот просто закрыть вопрос перед людьми, которые реально адекватны, но им просто внушили свое мнение, и они даже не могут сейчас сознательно думать. Я, возможно, заброшу… Ну, это было бы очень хорошо — сейчас на всем этом хайпе забросить пол ляма на ВСУ».
Уголовное дело и задержание двух фигурантов
Национальная полиция после широкого резонанса дела быстро открыла уголовное производство. Полицейские установили личности главных фигурантов, причастных к вечеринкам, и места их пребывания.
1 февраля прошли обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов дела в Ивано-Франковской области и Киеве. Обыски проводили оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями.
2 февраля стало известно, что организаторы унижений и издевательств над девушками могут получить от 3 до 7 лет тюрьмы. О деталях дела рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
«Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Телеграм-канале и Инстаграм», — рассказал Небытов.
Двое организаторов вечеринок были задержаны, их поместили в изолятор временного содержания. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины — об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.
Теперь суд должен избрать меру пресечения двум молодым людям. Следователи и прокуроры Киевской области просят заключить их под стражу.
Есть ли среди задержанных Андрей Ярина, пока неизвестно. Сам он выкладывал в сеть фото с электронным браслетом на ноге.
Распространяемые в Телеграм-каналах слухи, что фигуранты дела якобы получили мобилизационные повестки, в Нацполиции не подтверждали. О вручении повесток шести причастным к делу сообщало Суспільне со ссылкой на данные правоохранителей.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что был возмущен шокирующим контентом и обратился в Главное управление Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора «о проведении безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечении виновных к уголовной ответственности».
Он поблагодарил правоохранителей за оперативные обыски у фигурантов и открытое уголовное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быструю реакцию на издевательские вечеринки в Киеве в своем обращении 1 февраля.
«Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера… Факты издевательств над девушками. […] «Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет», — сказал Зеленский.
Дискуссия в украинских соцсетях
На фоне громкой истории в Украине с новой силой вспыхнула дискуссия по поводу недопустимости виктимблейминга — перекладывания ответственности за домогательства, издевательства или изнасилование на самих жертв.
Именно такие комментарии, авторы которых обвиняли пострадавших девушек, а не их обидчиков, обеспокоили многих украинских пользователей.
Анастасия Бакулина, которая одной из первых помогла предать огласке историю, опубликовала примеры подобных недопустимых комментариев — в которых авторы призывают «воспитывать девушек», намекают, что они сами виноваты, потому что якобы «бухают в хлам» и являются «эскортницами», и что на вечеринках в квартирах их якобы никто не держит.
«Новы ли эти истории? Вовсе нет. Они старше меня. Эти сказочки о „не таких“ девушках или что женщин „не воспитывали“. Это пора завершать. Нужно воспитывать парней. Учить их спрашивать разрешения прикоснуться к девушке. И понимать отказ», — резюмировала Бакулина. По ее словам, нормой должны стать «вечеринки, на которых девушкам ничего не угрожает», а не наоборот.
«Я офигела от количества комментариев под этими сообщениями, где обвиняют девушек, пострадавших из-за этих уродов. Сотни комментариев в стиле «нечего было слоняться», написала блогер Эмма Антонюк.
Она напомнила, что на самом деле слова «нечего было ночью слоняться» касается каждой украинки. «Эти слова касаются меня, если я после вечернего пива с друзьями сяду не в такси. Эти слова касаются тебя, если ты пойдешь на пробежку в темное время суток. Эти слова касаются каждой женщины, которая не с тем пошла на вечеринку или выпила лишнего в гостях. Момент, когда слышишь „нечего было слоняться“ превращает весь мир в минное поле. Когда задним числом любой человек может превратиться в следователя и объяснить, что ты поступила не так, прежде чем тебя изнасиловали», — подчеркивает Антонюк.
«Для меня этот кейс об отсутствии понятия достоинства. И очень хочется, чтобы мы, активное общество в сотрудничестве с органами получили результат», — подчеркнула Ярослава Кравченко.
«Вызывает беспокойство тот факт, что указанный контент пользуется спросом и одобрением в нашем обществе — некоторые высказывают мнение, что виновными в этой ситуации являются сами пострадавшие», — подчеркнул украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он обратил внимание, что виновным в преступлениях сексуального насилия «является исключительно обидчик». «Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таковым. Совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего тянет за собой уголовную ответственность», — напомнил Лубинец.
В поддержку жертв Андрея Ярины и его приспешников женщины также делятся собственными историями, когда им пришлось испытать схожие издевательства или насилие, в том числе и под действием транквилизаторов или снотворного. Такой опыт подчеркивает, что резонансная история — один из многих подобных примеров.
Еще одна пользовательница рассказывает о случаях когда «в бассейне модного большого спорт клуба ничего не мешает тренеру зажать тебя в угол, потому что ему захотелось «сделать комплимент, что такое?» «А вот я бегу из городской библиотеки, потому что слушать улюлюканье с соседнего стола невозможно. Я уже молчу о случаях, когда я просто шла через парк на курсы английского», — рассказывает женщина.
«Меня шокируют до параличу комментарии под этими постами: мол, сама пришла, сама виновата». Что? Это с каких пор общение с мужчинами — это согласие на изнасилование?! В таких историях виноват только насильник! Ни короткая юбка, ни купальник, ни топ, ни высокие каблуки! Мы должны менять общество, воспитывать ребят с пониманием разрешения, чтобы коснуться другого человека. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что история получит огласку и будет иметь результат, не только наказанных подонков, но и другое отношение к девушкам!" - добавляет она.
Кроме того, пользователи дискутируют о наказаниях для насильников.
«Какое должно быть наказание за такое преступление? Я сделала бы с ними то же, что они сделали с девушками, а потом отправила на фронт. Но не воевать. Потому что они не стоят того, чтобы защищать государство — а просто привезти их к нашим ребятам, чтобы они выбрали, что с ними сделать. Зло должно быть уничтожено. Немедленно. Публично. Являться примером того, что оно имеет последствия. Что любое противозаконное действие оказывает жестокое наказание», — пишет Катя Тейлор.
«Ожидаю, что их заберут в СИЗО, как социально опасных элементов. И жду их судебного приговора. А еще жду, что они будут нерукопожатными в нашем обществе», — пишет Леся Магас.