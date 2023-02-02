«Ничего мне за это не будет». Как история об издевательствах группы молодых людей над девушками нанесла удар по мифу о виктимности женщин 2 февраля, 12:48 Сюжет Андрей Ярина — один из главных организаторов вечеринок, где группа молодых людей издевалась над девушками (Фото:Скриншот из закрытого аккаунта Андрея Ярины)

1 февраля силовые структуры пришли не только к олигархам и чиновникам: Национальная полиция провела обыски также у организаторов вечеринок, которые публиковали в сети кадры унижения и попыток изнасилования девушек, к которым, вероятно, применяли транквилизаторы.

NV напоминает, что известно об этой резонансной истории и о том, к каким последствиям она уже привела — от уголовного дела до новой дискуссии о недопустимости обвинения жертв, которая вспыхнула в Украине.

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Андрей Ярина и Ко: что известно об организаторах вечеринок и их реакции на скандал

О группе молодых людей 20-летнего возраста, которые спаивают девушек на вечеринках, издеваются над ними, снимают об этом видео и затем выкладывают его в сеть, первой рассказала режиссер Ярослава Кравченко (ее пост Facebook удалил). Впоследствии ее рассказ дополнила блогер Анастасия Бакулина, призвав предоставить огласку истории, после чего она быстро распространилась в украинских соцсетях.

Выяснилось, что вечеринки на съемной квартире в Киеве устраивает группа молодых мужчин из Ивано-Франковска, главным организатором их является Андрей Ярина. Его имя назвала Кравченко, которой удалось узнать его персональные данные, включая номер регистрации авто. «Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом, известной как Крутить Бинанс, сейчас занимаются рефаундом. Это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, тем самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег», — рассказала Кравченко.

Скриншоты из ныне закрытых аккаунтов Андрея Ярины / Фото: Kateryna Babkina / Facebook

Бакулина добавила, что на вечеринках, видеозаписями которых молодые люди «хвастались» в своих аккаунтах в Telegram и Instagram, они накачивали девушек «алкоголем и, судя по их же сторис, Ксанаксом». Ксанакс — мощный транквилизатор, обладающий снотворным эффектом, может приводить к ощущению заторможенности, снижению концентрации внимания, дезориентации, заторможенности психических и двигательных реакций, спутанности сознания. На видео, которые выкладывал в сеть Андрей Ярина, видно, что девушки находятся именно в таком состоянии — бессознательном или полусознательном состоянии. При этом Ярина с товарищами издевались над ними самыми разными способами, среди которых:

снимали на камеру половые органы девушек, прибегая к унизительным комментариям о них;



публично называли девушек в соцсетях « шлюхами» и «дешевыми одноразками», заявляя, что « учтивых девушек осталось от силы 5%»;

шлюхами» и «дешевыми одноразками», заявляя, что учтивых девушек осталось от силы 5%»; снимали на видео девушек в бессознательном состоянии раздетыми, в том числе на полу туалета;

публично демонстрировали сцены изнасилования руками, сопровождая съемку шутками;

вели стримы и трансляции своих « развлечений», пользуясь состоянием девушек.

Характеризуя свои «развлечения», компания молодых людей обещала «показать, какие кругом шлюхи».

Когда же история получила огласку, ее фигуранты не только не признали своих издевательств над девушками, но и попытались защитить свои действия. «А что такое? Они сами пришли. Знали, куда шли», — написал позже Ярославе Кравченко один из молодых мужчин.

Более того, Андрей Ярина, главный организатор вечеринок, открыл новые аккаунты в соцсетях и стал призывать пользователей сплотиться в его поддержку, намекнув, что намерен даже начать сбор средств.

Ярина заявил, что хайп ему «нравится» и выразил уверенность, что ему «ничего не будет». Вот его заявление дословно на одном из видео, обнародованных уже после скандала: «Я вот думаю, как правильно это сделать. В принципе, мне этот хайп тоже как бы нравится, я понимаю, что ничего мне за это не будет. Максимум какие-то неадекватные люди, не знающие ситуации, могут прийти меня отпи***ть — это максимум. По закону у меня все классно, я же говорю — я как бы посоветовался и все выкупаю. Но вот просто закрыть вопрос перед людьми, которые реально адекватны, но им просто внушили свое мнение, и они даже не могут сейчас сознательно думать. Я, возможно, заброшу… Ну, это было бы очень хорошо — сейчас на всем этом хайпе забросить пол ляма на ВСУ».



Уголовное дело и задержание двух фигурантов

Национальная полиция после широкого резонанса дела быстро открыла уголовное производство. Полицейские установили личности главных фигурантов, причастных к вечеринкам, и места их пребывания.

1 февраля прошли обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов дела в Ивано-Франковской области и Киеве. Обыски проводили оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями.

2 февраля стало известно, что организаторы унижений и издевательств над девушками могут получить от 3 до 7 лет тюрьмы. О деталях дела рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

«Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Телеграм-канале и Инстаграм», — рассказал Небытов.

Фото предметов, обнаруженных во время обысков / Фото: Андрей Небитов via Telegram

Двое организаторов вечеринок были задержаны, их поместили в изолятор временного содержания. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины — об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.



Теперь суд должен избрать меру пресечения двум молодым людям. Следователи и прокуроры Киевской области просят заключить их под стражу.

Есть ли среди задержанных Андрей Ярина, пока неизвестно. Сам он выкладывал в сеть фото с электронным браслетом на ноге.

Распространяемые в Телеграм-каналах слухи, что фигуранты дела якобы получили мобилизационные повестки, в Нацполиции не подтверждали. О вручении повесток шести причастным к делу сообщало Суспільне со ссылкой на данные правоохранителей.



Фигуранты дела / Фото: Андрей Небитов via Telegram

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что был возмущен шокирующим контентом и обратился в Главное управление Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора «о проведении безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечении виновных к уголовной ответственности».

Он поблагодарил правоохранителей за оперативные обыски у фигурантов и открытое уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быструю реакцию на издевательские вечеринки в Киеве в своем обращении 1 февраля.

«Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера… Факты издевательств над девушками. […] «Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет», — сказал Зеленский.

Дискуссия в украинских соцсетях

На фоне громкой истории в Украине с новой силой вспыхнула дискуссия по поводу недопустимости виктимблейминга — перекладывания ответственности за домогательства, издевательства или изнасилование на самих жертв.

Именно такие комментарии, авторы которых обвиняли пострадавших девушек, а не их обидчиков, обеспокоили многих украинских пользователей.

Анастасия Бакулина, которая одной из первых помогла предать огласке историю, опубликовала примеры подобных недопустимых комментариев — в которых авторы призывают «воспитывать девушек», намекают, что они сами виноваты, потому что якобы «бухают в хлам» и являются «эскортницами», и что на вечеринках в квартирах их якобы никто не держит.



«Новы ли эти истории? Вовсе нет. Они старше меня. Эти сказочки о „не таких“ девушках или что женщин „не воспитывали“. Это пора завершать. Нужно воспитывать парней. Учить их спрашивать разрешения прикоснуться к девушке. И понимать отказ», — резюмировала Бакулина. По ее словам, нормой должны стать «вечеринки, на которых девушкам ничего не угрожает», а не наоборот.

«Я офигела от количества комментариев под этими сообщениями, где обвиняют девушек, пострадавших из-за этих уродов. Сотни комментариев в стиле «нечего было слоняться», написала блогер Эмма Антонюк.

Она напомнила, что на самом деле слова «нечего было ночью слоняться» касается каждой украинки. «Эти слова касаются меня, если я после вечернего пива с друзьями сяду не в такси. Эти слова касаются тебя, если ты пойдешь на пробежку в темное время суток. Эти слова касаются каждой женщины, которая не с тем пошла на вечеринку или выпила лишнего в гостях. Момент, когда слышишь „нечего было слоняться“ превращает весь мир в минное поле. Когда задним числом любой человек может превратиться в следователя и объяснить, что ты поступила не так, прежде чем тебя изнасиловали», — подчеркивает Антонюк.

«Для меня этот кейс об отсутствии понятия достоинства. И очень хочется, чтобы мы, активное общество в сотрудничестве с органами получили результат», — подчеркнула Ярослава Кравченко.



«Вызывает беспокойство тот факт, что указанный контент пользуется спросом и одобрением в нашем обществе — некоторые высказывают мнение, что виновными в этой ситуации являются сами пострадавшие», — подчеркнул украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он обратил внимание, что виновным в преступлениях сексуального насилия «является исключительно обидчик». «Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таковым. Совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего тянет за собой уголовную ответственность», — напомнил Лубинец.

В поддержку жертв Андрея Ярины и его приспешников женщины также делятся собственными историями, когда им пришлось испытать схожие издевательства или насилие, в том числе и под действием транквилизаторов или снотворного. Такой опыт подчеркивает, что резонансная история — один из многих подобных примеров.

Еще одна пользовательница рассказывает о случаях когда «в бассейне модного большого спорт клуба ничего не мешает тренеру зажать тебя в угол, потому что ему захотелось «сделать комплимент, что такое?» «А вот я бегу из городской библиотеки, потому что слушать улюлюканье с соседнего стола невозможно. Я уже молчу о случаях, когда я просто шла через парк на курсы английского», — рассказывает женщина.

«Меня шокируют до параличу комментарии под этими постами: мол, сама пришла, сама виновата». Что? Это с каких пор общение с мужчинами — это согласие на изнасилование?! В таких историях виноват только насильник! Ни короткая юбка, ни купальник, ни топ, ни высокие каблуки! Мы должны менять общество, воспитывать ребят с пониманием разрешения, чтобы коснуться другого человека. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что история получит огласку и будет иметь результат, не только наказанных подонков, но и другое отношение к девушкам!" - добавляет она.

Кроме того, пользователи дискутируют о наказаниях для насильников.

«Какое должно быть наказание за такое преступление? Я сделала бы с ними то же, что они сделали с девушками, а потом отправила на фронт. Но не воевать. Потому что они не стоят того, чтобы защищать государство — а просто привезти их к нашим ребятам, чтобы они выбрали, что с ними сделать. Зло должно быть уничтожено. Немедленно. Публично. Являться примером того, что оно имеет последствия. Что любое противозаконное действие оказывает жестокое наказание», — пишет Катя Тейлор.

«Ожидаю, что их заберут в СИЗО, как социально опасных элементов. И жду их судебного приговора. А еще жду, что они будут нерукопожатными в нашем обществе», — пишет Леся Магас.

