«Будут снабжены и усилены». Источник в Пентагоне заявил, что большая часть войск РФ отошла от Киева на север — СNN

4 апреля, 19:43
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Буча после освобождения от войск РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча после освобождения от войск РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Приблизительно две трети войск РФ, которые были сосредоточены вокруг Киева, «покинули этот регион», заявил неназванный высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает СNN.

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По словам чиновника, оккупанты «направляются на север» и «концентрируются в Беларуси».

«Мы по-прежнему считаем, что они будут переоборудованы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте», — добавил он.

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В США считают, что войска РФ будут «применяться в восточной части страны, в районе Донбасса».

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«Ожесточенные бои» продолжаются за Мариуполь, но «нет никаких признаков того, что русские добились каких-либо успехов» во взятии города, сказал чиновник.

«Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они в значительной мере перешли к обороне вокруг Херсона», — добавил чиновник.

По его словам, войска РФ по-прежнему совершают более 200 вылетов в день, и «большинство их авиаударов сосредоточено в районе Изюма».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Российская агрессия Пентагон Война в Украине

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