Командир роты ISTAR 2-го корпуса НГУ Хартия Вячеслав Шелестовский во время мероприятия Диалоги с NV. Большая цифровая трансформация рассказал, как его подразделение дает возможность Хартии не уступать инициативу российским оккупантам.

Шелестовский рассказал, что в некоторых украинских подразделениях проблема заключается в том, что они лишь реагируют на действия врага, отбивая наступления и ожидая, если наступлений нет.

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По словам командира ISTAR, именно анализ данных позволяет осуществлять превентивные действия.

«Не может враг вот так просто там — 20 военнослужащих РФ вылезли из ямы и побежали. Они как-то туда дошли, была какая-то логистика, они накапливались, особенно сейчас они за счет инфильтрации заходят по одному, по два», — констатировал Шелестовский.

Он пояснил, что даже если наблюдать за полем боя круглосуточно, можно забыть какую-то часть полученной информации, поэтому важно собирать информацию, чтобы при анализе в контексте недели, двух недель или месяца можно было увидеть, что враг накопился на какой-то позиции и по ней надо работать.

«ISTAR важен там, где проводятся превентивные действия, там, где не дается врагу возможность накопиться, не дается врагу собрать силы и пойти в наступление. Очень часто говорят о Хартии, что мы на спокойных направлениях, но здесь важен вопрос, мы на спокойных направлениях, или направления спокойные, потому что мы на тех направлениях находимся», — отметил командир роты.

Он подчеркнул, что для Хартии важно не давать врагу получить инициативу, а иметь инициативу на своей стороне.

Освобождение Купянска — главное

22 января начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске российские оккупанты присутствуют лишь в нескольких кварталах, основные мероприятия по зачистке завершены.

19 января командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что поисково-ударная группировка Хартия контролирует центральную часть Купянска и здание городского совета.

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По оценкам британской разведки, Силы обороны Украины убили в 27 раз больше россиян, чем потеряли сами во время боев за возвращение Купянска.

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11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.

12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска.