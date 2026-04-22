ISTAR играет ключевую роль в том, чтобы инициатива оставалась на стороне Хартии — командир роты
Вячеслав Шелестовский объяснил, что анализ данных позволяет осуществлять превентивные действия, не уступая инициативу оккупантам (Фото: NV)
Командир роты ISTAR 2-го корпуса НГУ Хартия Вячеслав Шелестовский во время мероприятия Диалоги с NV. Большая цифровая трансформация рассказал, как его подразделение дает возможность Хартии не уступать инициативу российским оккупантам.
Шелестовский рассказал, что в некоторых украинских подразделениях проблема заключается в том, что они лишь реагируют на действия врага, отбивая наступления и ожидая, если наступлений нет.
По словам командира ISTAR, именно анализ данных позволяет осуществлять превентивные действия.
«Не может враг вот так просто там — 20 военнослужащих РФ вылезли из ямы и побежали. Они как-то туда дошли, была какая-то логистика, они накапливались, особенно сейчас они за счет инфильтрации заходят по одному, по два», — констатировал Шелестовский.
Он пояснил, что даже если наблюдать за полем боя круглосуточно, можно забыть какую-то часть полученной информации, поэтому важно собирать информацию, чтобы при анализе в контексте недели, двух недель или месяца можно было увидеть, что враг накопился на какой-то позиции и по ней надо работать.
«ISTAR важен там, где проводятся превентивные действия, там, где не дается врагу возможность накопиться, не дается врагу собрать силы и пойти в наступление. Очень часто говорят о Хартии, что мы на спокойных направлениях, но здесь важен вопрос, мы на спокойных направлениях, или направления спокойные, потому что мы на тех направлениях находимся», — отметил командир роты.
Он подчеркнул, что для Хартии важно не давать врагу получить инициативу, а иметь инициативу на своей стороне.
Освобождение Купянска — главное
22 января начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске российские оккупанты присутствуют лишь в нескольких кварталах, основные мероприятия по зачистке завершены.
19 января командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что поисково-ударная группировка Хартия контролирует центральную часть Купянска и здание городского совета.
По оценкам британской разведки, Силы обороны Украины убили в 27 раз больше россиян, чем потеряли сами во время боев за возвращение Купянска.
11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.
12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска.