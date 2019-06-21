Использование искусственного интеллекта, Big Data, аутсорсинг — мировые тренды на рынке закупок и Supply Chain Сегодня, 13:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською IPSM Организаторы конференции компания IPSM (International Procurement and Supply Management). IPSM

В Киеве состоялась Международная конференция по управлению закупками и цепочкой поставок, которая собрала более 200 специалистов отрасли.

5 и 6 июня 2019 года в столице прошла Международная конференция по закупкам и цепочке поставок при участии 10-ти экспертов-практиков из 7 стран мира. Организатором выступила компания IPSM (International Procurement and Supply Management).

В первый день конференции прошла сессия докладов, где спикеры выделили главные тренды в развитии отрасли, а также на примере конкретных кейсов показали, какие инновации внедряются на этом рынке в других странах. Использование искусственного интеллекта, ответственное (экологичное) потребление, цифровая трансформация, прозрачность и аутсорсинг закупок — ключевые направления развития закупок и Supply Chain в мире.

Фото: IPSM

Среди компетенций специалистов сферы закупов и Supply Chain эксперты выделили:

Способность решать сложные, комплексные задачи

Нестандартное, но критическое мышление, креативность в решении поставленных задач

Открытость и умение общаться

Умение работать с цифрами

Все без исключения эксперты отметили важность постоянного обучения и повышения квалификации специалистов сферы закупок и Supply Chain. На конференции о Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) в деталях рассказал его директор по развитию международного бизнеса Вилл Битти. В Украине институт представлен платформой House of Knowledge. Дипломы CIPS являются знаком качества и признаются в 160 странах мира. С сентября 2019 года стартует новый семестр программы Diploma in Procurement and Supply — самый высокий уровень, на который можно поступить без предварительного обучения в CIPS.

Фото: IPSM

Искусственный интеллект, блокчейн, e-commerce, роботизация, использование дронов и 3D-печати — это и многое другое уже в ближайшие 5 лет позволит эффективнее использовать ресурсы компании в закупках и цепочке поставок. Спикеры отметили, что невозможно просто внедрить инновации в систему работы компании — необходимо, в первую очередь, правильное использование этих технологий квалифицированными кадрами, что в итоге даст наилучший результат.

Искусственный интеллект, блокчейн, e-commerce, роботизация, использование дронов и 3D-печати — это и многое другое уже в ближайшие 5 лет позволит эффективнее использовать ресурсы компании в закупках и цепочке поставок.

Спикеры были едины в том, что украинским специалистам необходимо уделять внимание прозрачности сферы закупок, разработке четких правил и политик при проведении тендеров, использованию более точной технической информации и внедрению систем управления данными (ERP, SRM, CRM и т. д. ).

Второй день конференции включал в себя четыре потоковых воркшопа и бизнес-симулятор для практической отработки управленческих навыков участниками в виртуальной компании.

Генеральным партнером мероприятия выступила ТМ «Рудь».

Официальными партнерами стали компании Nectain, Nemiroff и WPES.

Конференцию поддержали ТМ Richard, ТМ Coffesso, Ageless SAP-Business Solutions, TNT, Бизнес-школа «КРОК», Apple Consulting, Univest Print, Небесна Криниця, Энэй, Лига финансовых директоров Украины, Киевская школа логистики, American Chamber of Commerce in Ukraine, House of Knowledge, CIPS, Zakupki.Prom.Ua, Youcontrol, журналы «Новое время» и Strategic Business Review, порталы Liga.net, Logist. FM, Рубрика, Логистика в Украине и Центр транспортных стратегий.