Испанская армия проведет обучение для украинских военных — СМИ 10 сентября, 15:39 Украинские военные будут проходить обучение в Испании (Фото:REUTERS/Lukas Barth)

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Это произойдет на территории Испании, в Сарагосе.

Об этом сообщает El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в публикации.

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Как отмечается, проведение учений является одним из обязательств, которое взяло на себя правительство Испании перед Украиной.

Пока неизвестно, сколько продлятся тренировки и какое количество украинских защитников планируют отправить.

Ранее Испания направила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем и 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что "эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени".

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