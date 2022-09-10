Испанская армия проведет обучение для украинских военных — СМИ
Украинские военные будут проходить обучение в Испании (Фото:REUTERS/Lukas Barth)
Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Это произойдет на территории Испании, в Сарагосе.
Об этом сообщает El Mundo.
"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в публикации.
Как отмечается, проведение учений является одним из обязательств, которое взяло на себя правительство Испании перед Украиной.
Пока неизвестно, сколько продлятся тренировки и какое количество украинских защитников планируют отправить.
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Ранее Испания направила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем и 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что "эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени".
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