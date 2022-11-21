Испания отправит в Украину своих полицейских и будет тренировать ВСУ 21 ноября, 13:53 Педро Санчес (Фото:Phill Magakoe/Pool via REUTERS)

Испанские полицейские будут помогать украинским коллегам расследовать военные преступления и преступления против человечества в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает CNN.

Также Санчес добавил, до конца ноября в Толедо заработает учебный центр для украинских военных.

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«Мы собираемся участвовать в учебной миссии ЕС», — сказал он.

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16 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военных в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

По словам министра, сейчас Испания обучает 112 украинских военных.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.