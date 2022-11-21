Испания отправит в Украину своих полицейских и будет тренировать ВСУ
Педро Санчес (Фото:Phill Magakoe/Pool via REUTERS)
Испанские полицейские будут помогать украинским коллегам расследовать военные преступления и преступления против человечества в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает CNN.
Также Санчес добавил, до конца ноября в Толедо заработает учебный центр для украинских военных.
«Мы собираемся участвовать в учебной миссии ЕС», — сказал он.
16 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военных в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.
По словам министра, сейчас Испания обучает 112 украинских военных.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.