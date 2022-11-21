Испания отправит в Украину своих полицейских и будет тренировать ВСУ

21 ноября, 13:53
Поделиться:
Педро Санчес (Фото:Phill Magakoe/Pool via REUTERS)

Педро Санчес (Фото:Phill Magakoe/Pool via REUTERS)

Испанские полицейские будут помогать украинским коллегам расследовать военные преступления и преступления против человечества в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает CNN.

Также Санчес добавил, до конца ноября в Толедо заработает учебный центр для украинских военных.

Читайте также:
Испания передала Украине 14 генераторов

«Мы собираемся участвовать в учебной миссии ЕС», — сказал он.

Видео дня

16 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военных в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

По словам министра, сейчас Испания обучает 112 украинских военных.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.

https://www.youtube.com/watch?v=ZM9AoEpUnyU
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Испания Полиция Обучение Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X