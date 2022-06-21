22-летний гражданин Испании погиб на войне в Украине
Погибший ездил в Украину для участия в войне (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)
В субботу, 18 июня, на войне в Украине погиб гражданин Испании.
Об этом сообщает Europa Press.
Посольство сейчас коммуницирует с семьей по поводу транспортировки тела. Погибший ездил в Украину для участия в войне.
Мужчине было 22 года, он был родом из Манакора, расположенного на острове Майорка.
The Washington Post со ссылкой на Госдеп сообщал, что в боях против российских захватчиков в Украине погиб еще один доброволец из США.
Речь идет о 52-летнем американском ветеране Стивене Забельски.
По имеющимся данным, он погиб еще 15 мая в результате взрыва мины во время боя с войсками РФ в селе Дорожнянка Запорожской области.
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