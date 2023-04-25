Россияне взяли в плен и удерживают испанского волонтера в СИЗО Симферополя — Лубинец

25 апреля, 16:16
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Гарсиа Калатаюд (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Гарсиа Калатаюд (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Российские оккупанты захватили в плен и незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его данным, мужчина более восьми лет проживал в Украине и помогал гражданам. О его исчезновении стало известно 19 марта 2022 года.

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«В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что Марио держат в СИЗО Симферополя, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота РФ, указывающей на якобы его „причастность к действиям, направленным на причинение вреда безопасности России“», — пишет Лубинец.

Испанца могут содержать в симферопольском СИЗО. Его бывший сокамерник рассказал, что 75-летний Марио подвергается пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны.

Омбудсмен отметил, что к мужу до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании Марьяно Гарсиа Калатаюда, ни адвоката, имеющего на это ордер.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Испания Волонтеры Волонтер Война России против Украины

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