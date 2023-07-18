«Допускаю использование в Украине». Как искусственный интеллект может помогать военным — Игаль Левин 18 июля, 16:39 NV Премиум Украинский военный вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали внедрение искусственного интеллекта в военные операции, в частности, для планирования авиационных атак.

Как это может работать и применимо ли в российско-украинской войне, в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Когда речь идет о искусственном интеллекте, военные говорят не о полноценном ИИ, потому что полноценного ИИ до сих пор нигде нет, это нейросети. Часто нейросети называются искусственным интеллектом.

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Когда у вас есть огромный банк информации, нейросети его обрабатывают. То, что человеку просто сложно сделать, или то, что когда-то делало гигантское аналитическое бюро.

Вы знаете, что во Второй мировой войне у нас были миллионы армий, огромные армады бомбардировщиков и техники. Представляете, какое количество информации, данных разведывательных и так далее? Аналитическое бюро в США занимали этажи и целые небоскрёбы, то есть гигантские здания, где сидели (обычно там были женщины военнослужащие) и обрабатывали этот массив информации.

Сегодня это могут делать компьютеры и искусственный интеллект.