«Допускаю использование в Украине». Как искусственный интеллект может помогать военным — Игаль Левин
Украинский военный вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали внедрение искусственного интеллекта в военные операции, в частности, для планирования авиационных атак.
Как это может работать и применимо ли в российско-украинской войне, в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.
Игаль Левин
Когда речь идет о искусственном интеллекте, военные говорят не о полноценном ИИ, потому что полноценного ИИ до сих пор нигде нет, это нейросети. Часто нейросети называются искусственным интеллектом.
Когда у вас есть огромный банк информации, нейросети его обрабатывают. То, что человеку просто сложно сделать, или то, что когда-то делало гигантское аналитическое бюро.
Вы знаете, что во Второй мировой войне у нас были миллионы армий, огромные армады бомбардировщиков и техники. Представляете, какое количество информации, данных разведывательных и так далее? Аналитическое бюро в США занимали этажи и целые небоскрёбы, то есть гигантские здания, где сидели (обычно там были женщины военнослужащие) и обрабатывали этот массив информации.
Сегодня это могут делать компьютеры и искусственный интеллект.