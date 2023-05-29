Исключение с воинского учета: что это значит, кто подлежит и кого могут вернуть и мобилизовать 29 мая, 16:31 Мобилизация: исключение с воинского учета — кто подлежит, как получить, кого возвращают для призыва (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 18 августа 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, но некоторые категории могут быть исключены с воинского учета и не подлежат мобилизации. Рассказываем, что такое исключение с воинского учета, кто может претендовать, и кого ТЦК возвращают обратно после исключения.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы для защиты государства от агрессии. Однако в Украине предусмотрено, что несколько категорий мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Мужчины, которые имеют право на отсрочку, преимуществено остаются на воинском учете, однако есть одна категория, кого это не касается.

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Нельзя мобилизовать мужчин, которых исключили с воинского учета. Те, кто исключен с воинского учета по состоянию здоровья, указаны в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, но законодательством предусмотрено больше случаев, когда мужчину исключают с учета в ТЦК, СБУ или Внешней разведке.

Кого исключают с воинского учета в Украине

Особенности по исключению и снятию с воинского учета описаны в Законе о воинской обязанности и военной службе. Исключают с воинского учета такие категории украинцев:

призванных или принятых на военную службу;

признанных ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета;

проходящих военную службу ( обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений; осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденных за преступление на время отбывания наказания в местах лишения свободы;

тех, кто достиг предельного возраста 60 лет;

военнослужащих или военнообязанных, которые умерли;

людей, которые потеряли украинское гражданство;

Необходимо подчеркнуть, что выезд за границу более чем на 3 месяца предусматривает СНЯТИЕ с воинского учета в ТЦК по месту жительства и постановку на консульский учет и воинский учет в дипучреждениях Украины. Такие лица НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ с воинского учета.

ДІЯ указывает, что если военнообязанные не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, они могут быть исключены с воинского учета, но это основание не подкреплено в Украине ни одним законом.

Исключение с воинского учета — алгоритм действий

Исключение с воинского учета осуществляется в личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов это обязанность ТЦК.

1. Для исключения с воинского учета нужны следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание для исключения с воинского учета;

военно-учетные документы;

2. ТЦК, в который лицо подает документы, рассматривает полученные документы и выносит решение об исключении с воинского учета.

Сроком рассмотрения такого заявления и принятия решения называют длится 1 день, сообщает ДІЯ.

3. Положительное или отрицательное заключение можно забрать в ТЦК самостоятельно или его может забрать представитель лица.

Если человек не соглаен с решением об исключении с воинского учета, его можно обжаловать в административном суде.

Исключение из воинского учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными (непригодны по состоянию здоровья), объявлены умершими (пропавшими без вести) или осуждены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

Когда исключенных с воинского учета могут вернуть и призвать

Законом о мобилизационной подготовке в Украине определяют лиц, которых нельзя призвать во время военного положения.

В статье 23 Закона исключенные из воинского учета не включенные в список тех, кто получает отсрочку.

Тем не менее, украинцы могут быть исключены из воинского учета по состоянию здоровья по решению ВВК — эта категория людей имеет право на отсрочку.

То есть, исключенные с воинского учета по состоянию здоровья могут получить повестку, уточнить данные и пройти ВВК. В случае, если они определяются годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, они могут снова быть снова поставлены на воинский учет.

Поэтому, лица, которые были исключены из воинского учета вследствие непригодности к военной службе, вызываются в ТЦК и перепроходят ВВК.

Кроме того, лица, которые потеряли гражданство Украины и вновь приобретают его, также устанавливаются на воинский учет в ТЦК по месту жительства и могут быть призваны, если нет оснований на отстрочку.

Военные с офицерским званием, которые исключены с воинского учета из-за достижения предельного возраста, могут стать на воинский учет добровольно в отдельных случаях, предусмотренных законом.

Установление годности к военной службе и постановка на воинский учет во время военного положения означает, что эти лица могут быть мобилизованы на общих основаниях.