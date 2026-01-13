Искандеры и дроны. РФ атаковала Украину 25 ракетами и 293 БпЛА: зафиксировано попадание на 24 локациях
Россияне атаковали территорию Украины ракетами и дронами (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Российские войска ночью и утром вторника, 13 января, атаковали Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, семью ракетами Искандер-К и 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, 200 из них — шахеды.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Удары баллистическими ракетами россияне нанесли из четырех локаций (Курской, Брянской, Воронежской областей и ВОТ Крыма) по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
По состоянию на 09:30 ПВО сбила или подавила 247 целей:
- две баллистические ракеты Искандер-М,
- пять крылатых ракет Искандер-К,
- 240 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях, сообщили военные.
В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.
Мониторинговые паблики сообщали, что целью ночных ударов были объекты энергетической инфраструктуры.
Также известно, что в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.
В Одессе в результате обстрела повреждены объекты энергетики, известно о шести пострадавших.