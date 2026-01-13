Искандеры и дроны. РФ атаковала Украину 25 ракетами и 293 БпЛА: зафиксировано попадание на 24 локациях

Российские войска ночью и утром вторника, 13 января, атаковали Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, семью ракетами Искандер-К и 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, 200 из них — шахеды.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Удары баллистическими ракетами россияне нанесли из четырех локаций (Курской, Брянской, Воронежской областей и ВОТ Крыма) по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

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По состоянию на 09:30 ПВО сбила или подавила 247 целей:

две баллистические ракеты Искандер-М,

пять крылатых ракет Искандер-К,

240 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях, сообщили военные.



В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Мониторинговые паблики сообщали, что целью ночных ударов были объекты энергетической инфраструктуры.

Также известно, что в пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате обстрела повреждены объекты энергетики, известно о шести пострадавших.