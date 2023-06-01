В Воздушных силах Украины прокомментировали новый удар России по Киеву и рассказали, в чем главная опасность ракет Искандер 1 июня, 10:36 1 июня Россия ударила по Киеву (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар РФ по Киеву в четверг, 1 июня, заявил, что опасность ракет Искандер-М заключается в небольшой дальности.

«Такие же цели, как и в прошлый раз, даже количество почти такое же. Ракеты оперативно тактического комплекса Искандер, семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатые ракеты. Опасность этих ракет заключается в небольшой дальности, а это Брянская область, примерно районе Клинцов — где-то оттуда могли быть выпущены эти ракеты. Расстояние до Киева не такое большое. Если противник скрыто оттуда запускает эти ракеты, то время подлета — считанные минуты», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, именно поэтому воздушная тревога была не такой долговременной до момента первой работы нашей ПВО.

Игнат добавил, что боевая часть Искандеров около 500 килограммов, а дальность поражения — около 500−600 километров.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку Киева с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер. Обломки упали в трех районах столицы, погибли три человека, среди них ребенок, также есть пострадавшие.