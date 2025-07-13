По состоянию на начало июля в распоряжении России находится около 300 баллистических ракет типа Искандер-М и их северокорейских аналогов KN-23. Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос LIGA.net .

Согласно данным ГУР, на вооружении российских войск стоит более 250 ракет комплекса Искандер-М и около 50 баллистических ракет KN-23.

По состоянию на середину мая российские войска имели в наличии примерно 580 баллистических ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов. В ГУР также отмечали, что в 2025 году россияне увеличили темпы производства: если в 2024 году выпускали около 40 ракет в месяц, то сейчас — уже около 60.

В разведке также сообщили, что сейчас российские войска разместили вблизи границы с Украиной более 60 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов, способных применять упомянутые ракеты.

5 июня подразделения ВСУ во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск страны-агрессора России, были поражены три комплекса Искандер.