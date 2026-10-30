Силы обороны поразили пусковую установку Искандер-М в Курской области — Генштаб ВСУ

30 октября, 12:53
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Украинские военные уничтожили пусковую установку Искандер-М в Курской области (Фото: Генштаб ВСУ / Telegram)

Украинские военные уничтожили пусковую установку Искандер-М в Курской области (Фото: Генштаб ВСУ / Telegram)

Силы обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК Искандер-М в Курской области, а также склады боеприпасов и ремонтные объекты российских войск на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, в Курской области РФ была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М недалеко от Фатежа, где происходила перегрузка баллистических ракет.

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Кроме того, ударам подверглись склады боеприпасов российских войск вблизи Малоянисоля (Донецкая область), Новоегоровки (Харьковская область) и Ганусовки (Луганская область). Также военные поразили склад материально-технического обеспечения в районе Беловодска, ремонтное подразделение вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительную базу возле Писаревки в Луганской области.

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В Генштабе пояснили, что уничтожение пусковой установки Искандер-М ослабляет способность РФ наносить баллистические удары по украинским городам, а поражение складов и ремонтных объектов снижает огневые возможности противника и затрудняет восстановление его военной техники.

29 октября сообщалось, что ВСУ поразили в российском городе Навля Брянской области склад ударных дронов Герань, площадку для запуска беспилотников и хранилище горюче-смазочных материалов. Кроме того, в регионе были повреждены две радиолокационные станции и пункты управления БПЛА, а в оккупированной Новогродовке Донецкой области командно-наблюдательный пункт российских войск.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Курск ОТРК Война России против Украины Искандер Генштаб ВСУ

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