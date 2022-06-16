В Минобороны назвали самое опасное оружие, которое Россия использует в Украине

16 июня, 16:14
Цей матеріал також доступний українською
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 16 июня, рассказала, какое российское оружие сейчас представляет наибольшую угрозу для Украины.

«Противник продолжает использовать высокоточные средства поражения морского, воздушного и наземного базирования. По данным Главного управления разведки, наибольшую угрозу представляют Искандер, крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса Калибр, которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины», — сообщила представительница Минобороны во время брифинга.

Видео дня
Читайте также:
«Экономит высокоточное оружие». Россия все чаще использует советские крылатые ракеты, а авиацию применяет дистанционно — Воздушные силы ВСУ
Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Как остановить российское наступление в Луганской области?

Маляр подчеркнула: основными стратегическими, военно-политическими и военно-экономическими целями страны-агрессора остаются полное уничтожение украинской государственности, нации и разрушение военной и экономической основы государства.

По данным Главного управления разведки, поскольку Россия не может успешно наступать сразу на нескольких направлениях, сейчас ее основные усилия сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Замминистра добавила, что дальнейшие действия Кремля «в значительной степени будут зависеть от наличия у Украины ресурсов для ведения боевых действий и масштабов международной поддержки».

Читайте также:
Россияне и боевики обстреливают Донецк в попытках усилить мобилизацию и ненависть к Украине — ISW
https://www.youtube.com/watch?v=_ACvMSH3qVw&t=202s

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 32 950 человек личного состава, 1449 танков, 3545 ББМ, 729 артиллерийских систем, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только.

Стоит ли доверять западным военным аналитикам? – Андрей Загороднюк

https://www.youtube.com/embed/Ig2Y73doo1E
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Министерство обороны Украины Российское оружие Искандер ГУР Война России против Украины Калибр Анна Маляр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X