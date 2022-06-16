В Минобороны назвали самое опасное оружие, которое Россия использует в Украине 16 июня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 16 июня, рассказала, какое российское оружие сейчас представляет наибольшую угрозу для Украины.

«Противник продолжает использовать высокоточные средства поражения морского, воздушного и наземного базирования. По данным Главного управления разведки, наибольшую угрозу представляют Искандер, крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса Калибр, которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины», — сообщила представительница Минобороны во время брифинга.



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Маляр подчеркнула: основными стратегическими, военно-политическими и военно-экономическими целями страны-агрессора остаются полное уничтожение украинской государственности, нации и разрушение военной и экономической основы государства.



По данным Главного управления разведки, поскольку Россия не может успешно наступать сразу на нескольких направлениях, сейчас ее основные усилия сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Замминистра добавила, что дальнейшие действия Кремля «в значительной степени будут зависеть от наличия у Украины ресурсов для ведения боевых действий и масштабов международной поддержки».

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 32 950 человек личного состава, 1449 танков, 3545 ББМ, 729 артиллерийских систем, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только.

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