Российские войска в ночь на вторник, 21 апреля, атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и 143 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Россияне запустили дроны по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — оккупированный Крым, и Донецк. Около 80 из запущенных дронов — шахеды.

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По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 БпЛА и одну ракету. В то же время зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях.

Военные предупредили, что российская атака продолжается.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Сумах. Зафиксировано по меньшей мере пять попаданий, предварительно известно о шести травмированных, среди них — 17-летний ребенок.