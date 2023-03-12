В ОК Юг рассказали, какую цель преследовали россияне во время последнего массированного удара по Украине 12 марта, 14:02 Массированная атака россиян 9 марта (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что причиной массированной ракетной атаки на Украину в четверг, 9 марта, был поиск комплексов ПВО Patriot.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

"Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, отслеживали тщательно действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействие нашему ПВО", — отметила Гуменюк.

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Она объяснила, что россияне поначалу традиционно запустили по Украине дроны-камикадзе, чтобы найти противовоздушную оборону. Затем оккупанты совершили удары разными типами ракет.

За этим последовала волна запусков вражеских беспилотников, чтобы разведать последствия ударов. В конце Россия выпустила по Украине баллистические ракеты, в том числе и Кинжалы.

«Очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла предыдущая информация о том, что уже Украина оснащена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле», — добавила спикер.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, раздались взрывы.

Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет ( типов Х-101/Х-555, Калибр) и 4 из 8 БпЛА Shahed-136/131.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не подтверждает информацию о получении Украиной первой системы Patriot.

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