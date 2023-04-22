Это дело достаточно легкое. Британский адвокат — об иске против вагнеровцев, который должен принести пострадавшим украинцам миллиарды. Интервью NV 22 апреля, 11:17 NV Премиум На фото — Джейсон МакКью, глава британской юридической компании McСue Jury & Partners (Фото:Александр Медведев / NV)

Джейсон МакКью, британский юрист с большим опытом защиты жертв террористов, объясняет, как коллективные иски украинцев способны компенсировать ущерб от российской агрессии лучше международных комиссий по репарациям и что лично он делает для этого.



Адвокат Джейсон МакКью возглавляет британскую юридическую компанию McСue Jury&Partners и уже 30 лет защищает в суде интересы жертв террористов. Он вел дела против ИРА (Ирландской республиканской армии), Аль-Каиды и ХАМАС, выступал в судах разных стран мира — от Британии и США до Сомали, Ливии и Экваториальной Гвинеи. Он не раз добивался изъятия подсанкционных активов государств в пользу пострадавших через судебные приговоры. И теперь хочет помочь украинцам получить репарации за счет активов российских захватчиков — начиная с наемников Евгения Пригожина, заканчивая лично диктатором Владимиром Путиным.

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В ноябре 2022 года компания МакКью инициировала первый иск против ЧВК Вагнера. Адвокат заручился поддержкой украинского правительства и международной сети юристов, расследователей и лоббистов, построенной за десятилетия профессиональной деятельности. Вместе они пытаются наладить процесс подачи коллективных исков против России в разных странах мира.