Это дело достаточно легкое. Британский адвокат — об иске против вагнеровцев, который должен принести пострадавшим украинцам миллиарды. Интервью NV

22 апреля, 11:17
NV Премиум
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На фото — Джейсон МакКью, глава британской юридической компании McСue Jury & Partners (Фото:Александр Медведев / NV)

На фото — Джейсон МакКью, глава британской юридической компании McСue Jury & Partners (Фото:Александр Медведев / NV)

Автор: Анна Павленко

Джейсон МакКью, британский юрист с большим опытом защиты жертв террористов, объясняет, как коллективные иски украинцев способны компенсировать ущерб от российской агрессии лучше международных комиссий по репарациям и что лично он делает для этого.

Адвокат Джейсон МакКью возглавляет британскую юридическую компанию McСue Jury&Partners и уже 30 лет защищает в суде интересы жертв террористов. Он вел дела против ИРА (Ирландской республиканской армии), Аль-Каиды и ХАМАС, выступал в судах разных стран мира — от Британии и США до Сомали, Ливии и Экваториальной Гвинеи. Он не раз добивался изъятия подсанкционных активов государств в пользу пострадавших через судебные приговоры. И теперь хочет помочь украинцам получить репарации за счет активов российских захватчиков — начиная с наемников Евгения Пригожина, заканчивая лично диктатором Владимиром Путиным.

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В ноябре 2022 года компания МакКью инициировала первый иск против ЧВК Вагнера. Адвокат заручился поддержкой украинского правительства и международной сети юристов, расследователей и лоббистов, построенной за десятилетия профессиональной деятельности. Вместе они пытаются наладить процесс подачи коллективных исков против России в разных странах мира.

Теги:   Владимир Путин Терроризм Олигархи Иск Репарации Юристы ДІЯ ЧВК Суд Евгений Пригожин Офис президента Украины Война России против Украины конфискация активов вагнеровцы

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