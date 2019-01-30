Иск Луценко против Гриценко и стрельба в Николаеве. Главные новости 30 января Вчера, 20:00 237 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости Коллаж НВ

В Грузинской церкви прокомментировали предоставление Томоса ПЦУ, а мэру Доброполья Андрею Аксенову избрали меру пресечения.

НВ собрало главные новости дня.

Кабмин вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным тарифам не нужно

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин вернет для потребителей без счетчиков пониженные нормы потребления газа, которые были отменены судебным решением в конце прошлого года. Читать далее...



Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабмина заявила, что Минздрав решил не объявлять эпидемию кори в Украине. Читать далее...

Грузинская церковь сделала официальное заявление по автокефалии ПЦУ

В Грузинской церкви заявили, что предоставление томоса ПЦУ привело к светским и церковным дискуссиям в православном мире. Читать далее...

Кабмин порекомендует Нафтогазу обеспечить население бесплатными газовыми счетчиками



Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины будет рекомендовать НАК Нафтогаз Украины устанавливать газовые счетчики домохозяйствам за счет самой компании. Читать далее...

Мэра Доброполья отправили под ночной домашний арест

Суд Краматорска избрал меру пресечения мэру Доброполья Андрею Аксенову в виде ночного домашнего ареста. Читать далее...

В Николаеве расстреляли людей

В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Читать далее...

Киев предложил обменять трех россиян на трех украинских военных, удерживаемых со времен боев за Дебальцево

Украинская сторона предложила отпустить трех осужденных граждан РФ в обмен на освобождение трех украинских военных, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса. Читать далее...

Ирина Луценко подаст иск против Гриценко

Народный депутат, супруга генпрокурора Ирина Луценко заявила, что готовит судебный иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Так она отреагировала на заявления Гриценко о том, что ее муж Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали соих сыновей от службы в АТО. Читать далее...