«Сидела в траве, как маленький комочек». В полиции рассказали детали спасения двухлетней Виолетты, которую искали более трех суток 27 мая, 21:16 В полиции рассказали, как нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук (Фото:Полиция Харьковской области/Facebook)

В субботу, 27 мая, удалось разыскать двухлетнюю Виолетту Мужечук из Харьковской области, которая 23 мая исчезла со двора собственного дома. Во время прочесывания леса один из полицейских услышал стон ребенка в траве и именно это помогло найти ее.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что к поискам было привлечено до 1000 человек.

Четверо суток и днем, и ночью полицейские совместно с волонтерами, работниками ГСЧС и неравнодушными гражданами прочесывали леса, луга, села, опрашивали местных жителей. Также с фронта вернулся отец ребенка и присоединился к поисковым группам.

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Трудность поисковой операции заключалась в том, что Виолетта очень маленькая и она могла просто потеряться в траве. Также полиция боялась, что вокруг много диких животных и насекомых, которые могли напасть или покусать двухлетнюю девочку.

«Мы решили сегодня все усилия направить на поиски ребенка в лесу, и мы не ошиблись. Мы верили и нашли ее», — рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Роман Иващенко.

Отмечается, что девочку нашли где-то в 10 километрах от дома. Обессиленную, голодную, напуганную, но живую ее передали врачам. Медики быстро ее осмотрели, внешних признаков угрозы жизни не увидели и повезли ребенка в больницу на более тщательный осмотр.

«Если бы она не застонала на тот момент, возможно, ее бы и не заметили. Это такой маленький комочек, который сидел в траве. Она была по размеру, как котенок», — пояснил Роман Иващенко.

Полицейский назвал спасение Виолетты настоящим чудом.

«Таких эмоций никто из нас еще не получил. Когда мы увидели ее живой — это были мурашки по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала и ребята ее услышали. Там очень плотный и большой лес. На ее теле были царапины от веток. Однако никаких серьезных ранений не было. Когда мы ее взяли и дали воду, она сказала „водю-водю“ и это было невероятно», — добавил начальник управления уголовного розыска полиции Харьковcкой области.

Фото: Полиция Харьковской области/Facebook

Фото: Полиция Харьковской области/Facebook

С начала поисков правоохранители склонялись к версии, что ребенок потерялся. Начальник ювенальной превенции райуправления полиции Александр Чигринов рассказывал Суспільному, что в семье не очень пристально следили за детьми, хотя в целом малыш был ухоженным.

На тот момент, когда поиски еще продолжались, вопрос привлечения матери к ответственности не обсуждался, отметил представитель ювенальной превенции.

За несколько суток поисков девочки участие в спасательной операции приняли сотни людей. Поиски охватили участок от дома до реки Северский Донец, спасатели прочесывали лес, водолазы осматривали реку Гнилицу.

Волонтеры поисково-спасательного отряда Милена призвали участвовать в поисках всех желающих.