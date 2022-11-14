Почти всю оккупированную часть Запорожской области оккупанты погрузили в темноту — Федоров 14 ноября, 21:54 Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в понедельник, 14 ноября, исчезла электроэнергия почти на всей оккупированной части Запорожской области. Из-за отсутствия света нет и водоснабжения.

Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Родах, Бильмаке и окрестных селах», — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что тоже без света часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды.

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«Однако есть и хорошая новость – в городе „замолкло“ пропагандистское ТВ оккупантов», – добавил Иван Федоров.