Почти всю оккупированную часть Запорожской области оккупанты погрузили в темноту — Федоров

14 ноября, 21:54
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Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в понедельник, 14 ноября, исчезла электроэнергия почти на всей оккупированной части Запорожской области. Из-за отсутствия света нет и водоснабжения.

Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Родах, Бильмаке и окрестных селах», — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что тоже без света часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды.

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«Однако есть и хорошая новость – в городе „замолкло“ пропагандистское ТВ оккупантов», – добавил Иван Федоров.

https://www.youtube.com/embed/WwYM7gPvb30
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Запорожская область Водоснабжение Электроснабжение Обесточение Иван Федоров Война России против Украины

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