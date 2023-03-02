Почти 70% украинцев считают, что РФ исчерпывает свои ресурсы, а завершение войны победой Украины реально — опрос КМИС
Две трети украинцев настроены оптимистично в вопросе окончания войны РФ против Украины (Фото:Toby Melville/Reuters)
67% украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы в войне против Украины, а для Киева реально одержать победу в недалеком будущем при поддержке партнеров.
Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
22% опрошенных верят в значительный запас ресурсов у российских оккупантов и длительное изнурительное противостояние с туманным концом.
Еще 11% респондентов затруднились ответить на вопрос.
В региональном измерении во всех регионах Украины подавляющее большинство населения считает, что Россия исчерпывает ресурсы, а Украина победит в войне. Этот показатель среди жителей юга и востока страны, которые наиболее страдают от боевых действий, держится на уровне 64%.
При этом, даже среди тех, кто настроен пессимистично касательно итогов войны 75% выступают против территориальных уступок РФ в обмен на мир.
Опрос проводился с 14 по 22 февраля. Было опрошено 2002 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Также не опрашивали украинцев, которые после полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.
Представители украинской власти, а также политические и военные эксперты в Украине и мире прогнозируют разные сроки окончания войны РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».