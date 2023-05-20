«Хочу снести памятники Екатерине и Ленину в Симферополе». Командир добробата Крым — о контрнаступлении и пути домой 20 мая, 10:55 Иса Акаев и его бойцы в Киеве, 28 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Крымский татарин Нариман Билялов, известный как Иса Акаев, защищает Украину с 2014 года. Когда РФ аннексировала Крым, он был вынужден покинуть полуостров из-за «охоты» на него российских спецслужб. Затем создал добровольческий батальон Крым. Полномасштабное вторжение РФ в Украину снова заставило крымчанина взять в руки оружие.



Разведчик уверен в победе Украины. Иса Акаев рассказал NV о себе и своем батальоне, протестах в Крыму весной 2014-го, боях за Саур-Могилу летом того же года, освобождении Херсона в 2022-м и о том, что сделает первым делом, когда вернется в родной Крым.

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С чего началась служба в добробате

Нужно было придумать псевдоним. Я долго не заморачивался. Моего старшего сына зовут Иса. Я взял его имя. Как придумал фамилию? В руках был автомат Калашникова — АК.

С 2014 года участвуем в защите родины, ее территориальной целостности, свободы наших граждан.

О протестах в Крыму

Сначала был Майдан. Крым далеко от Киева. Было очень много споров. Мои близкие, товарищи иногда собирались, говорили на эти темы. Кто-то считал, что это ни к чему не приведет. Я и несколько других ребят надеялись, что все может измениться.

После того, как Майдан победил, ситуация стала меняться. Вернулся крымский Беркут. Все российское начало вылазить из подворотен. Было похоже, что они переходят в мягкое наступление.

Мы участвовали в большом митинге 26 февраля [2014 года в Симферополе]. К сожалению, подумали, что победили, и разошлись по домам. И в это время произошел захват Совета министров Крыма. Было понятно, что Крым будут оккупировать.

Мы стали искать возможность организовать сопротивление, может, партизанское движение или подполье. Они увидели, что я и еще несколько ребят довольно активные. Я заметил слежку, люди какие-то непонятные, машины стали за мной ездить, под домом стоять. Особого страха не было, но я понимал, что надо уезжать. Не стоило ждать, пока тебя увезут.

Выезжали мы как в шпионских фильмах. Купили с товарищем билет на поезд в Симферополе. Не поехали на вокзал — заехали в большой супермаркет, там другие наши товарищи были, которые нас страховали. Поменялись верхней одеждой и машинами. Те, кто за нами следил, уехали за ними. Тогда мы выехали в Джанкой и там уже сели в поезд.

В тот момент я понял свою бабушку, мамину маму. Всю жизнь она мечтала вернуться в Крым, но так и умерла в Узбекистане. Я каждой клеточкой хочу в Крым попасть, но не могу.

О своем народе

Депортация крымских татар была поэтапной. Еще Российская империя ликвидировала Крымское ханство. Тогда крымских татар проживало около 3 миллионов. Затем 18 мая [1944 года]… Вывезли тех, кто остался. На сегодняшний день нас даже полмиллиона нет. Геноцид ли это? Наверное, у здравого человека не возникнет вопросов.

В 2014 году они создали такие условия, что крымские татары волей-неволей стали выезжать. Условно добровольная депортация — в вагоны никто не грузил, но люди понимали, что им тяжело жить. Кто не мог сопротивляться — уезжал.

Почему пошел воевать

Что я буду тосковать, лить слезы? От этого ничего не изменится. Поэтому принял решение взять в руки оружие. С точки зрения религии, я должен защищать свой дом, свое имущество, обязан защищать свою честь, свою семью. Свободу, родину, землю.

Услышал о создании добровольческого подразделения Донбасс. Пришла мысль: почему бы нам свое не создать? Задача — удержать свои территории на материке, а потом мы будем возвращаться в Крым.

С того времени я не сомневался, что мы вернемся. Это обязательно будет вооруженным путем, не политическим.

О боях на Саур-Могиле

Первое наше боевое задание. Я познакомился с Игорем Гордийчуком, позывной Сумрак, тогда он был начальником разведки АТО. Он сказал, что нужна помощь и спросил, сколько у нас людей. Тогда нас было шестеро. Проблема была в том, что ни у кого из нас не было боевого опыта, все ребята — сугубо гражданские.

Высадили нас из машины. Хлопцы меня спрашивают: «Что надо делать?» Говорю: «Вон там враг наш. Видишь — стреляешь, не видишь — не стреляешь. Подойдешь ближе — можешь кидать гранату».

Запомнилось, как тяжело было бежать наверх, когда на тебе старый советский бронежилет, который весит килограммов 16. Мы поднялись, но первая атака захлебнулась. Командира десантуры ранило, один боец погиб. И мы откатились вниз. Сидим, общаемся, что делать дальше. Говорю: «Давайте штурмовать, потому что третий раз я туда уже не поднимусь, посередине умру. Вам по 20 лет, а мне под 50».

Мы поднялись, закрепились. Ядро группы оттянуло весь огонь на себя. А две небольшие группы зашли, одна слева, другая справа — и в клещи взяли. Открыли огонь из гранатометов, из автоматов, врагам пришлось отойти. Мы провели ночь на Саур-Могиле более-менее спокойно, но на следующий день они начали хорошенечко по нам «работать».

Задача была серьезная, но мы смогли с ней справиться. Благодаря тому, что мы удерживали Саур-Могилу, подразделения ВСУ, попавшие в мешок, смогли с минимальными потерями отойти. Иначе все могло быть намного хуже.

Вторжения было не избежать

Понимание того, что все перерастет в крупномасштабную войну, было всегда. Мои друзья из ВСУ сказали, что вероятность стопроцентная и что надо готовиться, это был где-то ноябрь [2021 года].

Самое главное — мы морально были готовы, особой суеты не было. Я понимал, что началась дорога домой. И сейчас я так считаю, не сомневаюсь в этом.

Мотыжин

Первая наша задача — мы организовали блокпост на Куреневке. Две недели мы пробыли там. Затем нас бросили под Белую Церковь, где была вероятность прорыва противника. А потом мы выехали под Мотыжин и, пока то направление не освободили, находились там.

Когда зашли в Мотыжин, мы еще про Бучу не знали. В том селе серьезных разрушений не было. Но они там убивали, насиловали, грабили. Мы видели мужчин с поломанными коленями, вырванными пальцами, женщин замученных. Люди тебе все это рассказывают, могилу при тебе раскапывают, в которой несколько человек, — это очень сильное впечатление производит. Не то чтобы это состояние притупилось — просто я научился ненависть контролировать.

Местные думали, что мы чеченцы. Боялись. Мы-то украинский язык не учили в школе. Сказать что-то можем, а читать-писать по-украински не умеем. Но среди нас были хлопцы, которые украинский знают хорошо. Они объяснили, что мы свои ребята, крымские татары, не переживайте, все нормально.

Потом общались хорошо. Люди готовы были последнее принести. Такой народ у нас: как бы тяжело ни было, всегда готов делиться.

Херсон

Радость была в Херсоне, эйфория. Дети, взрослые. Мы настолько были тронуты. До слез… Душа пела, радовалась. Все тяготы, которые на пути встречались, холод, недоедание — все кажется ерундой. Ради такого можно терпеть.

Я сказал: «Представляете, ребята, как в Крыму нас будут встречать. Здесь люди меньше года без нас были, а там уже восемь».

Настоящее имя командира спецподразделения — Нариман Билялов / Фото: REUTERS/Edgar Su

Что сделает сразу после возвращения в Крым

Пойду к своим родственникам. Потом проведаю могилы родителей. А потом соберу всех побратимов за большой стол — и отпразднуем победу.

Одна из моих навязчивых идей — снести памятники Екатерине и Ленину в Симферополе. Фонтан вместо них поставить.