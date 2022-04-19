После разрушений, нанесенных оккупантами. Для восстановления всей инфраструктуры Ирпеня необходим миллиард долларов — мэр

19 апреля, 14:50
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Для восстановления всей инфраструктуры Ирпеня необходим миллиард долларов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Для восстановления всей инфраструктуры Ирпеня необходим миллиард долларов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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Для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений, нанесенных оккупантами, необходим 1 миллиард долларов.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

По его словам, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня для восстановления уничтоженного или поврежденного жилищного (учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома) фонда Ирпеня потребуется около 850 миллионов долларов.

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«В то же время стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ирпень Война России против Украины

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