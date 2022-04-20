Последствия атак России: в Ирпене около 2000 семей остались без жилья — глава гуманитарного штаба 20 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Власти говорят, что возвращаться в Ирпень пока рано (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

В результате атак России по Ирпеню Киевской области не менее 2000 семей остались без жилья.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил глава гуманитарного штаба региона Алексей Кулеба.

«На сегодняшний день видим, что 2 тысячи семей точно остались без квартир. Нужно принимать решение относительно того, каким образом люди будут возвращаться и где они будут жить», — отметил он в своем Telegram.

Видео дня

Кулеба подчеркнул, что возвращаться в город пока еще рано, там продолжается ликвидация последствий вторжения и подсчитывается нанесенный оккупантами ущерб.

«Электроэнергия подключена наполовину в городе. Местная власть работает очень мощно, все убирается, очень много людей на улицах, коммунальные службы. Но возвращаться еще рано, еще нужно подождать», — резюмировал он.

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.