В Ирпене задержали двух оккупантов из вражеских ДРГ, еще семь человек ищут — горсовет Бучи 21 апреля, 08:36 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене ликвидируют последствия преступлений оккупантов (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

20 апреля в Ирпене задержали двух оккупантов из вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщили в Бучанском горсовете со ссылкой на добровольческое формирование Бучанской городской территориальной громады № 1.

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«В Ирпене были задержаны два человека из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) оккупантов. Еще семь человек ДРГ перемещаются», — отметили там.

Добровольцы уточнили, что в районе также находятся три группы ДРГ, количество лиц неизвестно.

«Цель групп — похищение военнослужащих (категория офицер)», — резюмировали там.

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.

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