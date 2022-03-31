Город-герой. 19 фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев 31 марта, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

После упорных боев ВСУ 28 марта освободили Ирпень Киевской области. По данным местных властей, российские террористические подразделения во время оккупации убили от 200 до 300 мирных жителей, половина зданий разрушена.



В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, однако обстрелы из района Бучи и Ворзеля продолжаются. Также в Ирпене немало неразорванных снарядов и мин. Мэр Александр Маркушин предостерег эвакуированных от скорейшего возвращения домой.



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До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысяч.

Тела погибших вывозят из города сотрудники ГСЧС.

НВ предлагает фоторепортаж агентства Reuters из Ирпеня, который президент Владимир Зеленский 24 марта наградил почетным знаком отличия «Город-герой» — «в ознаменование подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».



Так сейчас выглядят улицы Ирпеня, который в течение четырех недель страдал от обстрелов. Жители были вынуждены эвакуироваться через разбомбленный мост. До сих пор в центре города много сожженных автомобилей и разбитой вражеской техники.

Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV

Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV

Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Тела погибших еще кое-где остаются на обочинах. ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФОТО!

Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Сотни людей пережили ужасы оккупации.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Вооруженные силы Украины, полиция и терроборона полностью контролируют Ирпень, зачищая его от диверсантов и мародеров.

Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Пленный россиянин / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Задержанный по подозрению в мародерстве / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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