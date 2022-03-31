Город-герой. 19 фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев
Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)
После упорных боев ВСУ 28 марта освободили Ирпень Киевской области. По данным местных властей, российские террористические подразделения во время оккупации убили от 200 до 300 мирных жителей, половина зданий разрушена.
В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, однако обстрелы из района Бучи и Ворзеля продолжаются. Также в Ирпене немало неразорванных снарядов и мин. Мэр Александр Маркушин предостерег эвакуированных от скорейшего возвращения домой.
До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысяч.
Тела погибших вывозят из города сотрудники ГСЧС.
НВ предлагает фоторепортаж агентства Reuters из Ирпеня, который президент Владимир Зеленский 24 марта наградил почетным знаком отличия «Город-герой» — «в ознаменование подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
Так сейчас выглядят улицы Ирпеня, который в течение четырех недель страдал от обстрелов. Жители были вынуждены эвакуироваться через разбомбленный мост. До сих пор в центре города много сожженных автомобилей и разбитой вражеской техники.
Тела погибших еще кое-где остаются на обочинах. ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФОТО!
Сотни людей пережили ужасы оккупации.
Вооруженные силы Украины, полиция и терроборона полностью контролируют Ирпень, зачищая его от диверсантов и мародеров.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.