Город-герой. 19 фото из освобожденного Ирпеня, где было остановлено наступление оккупантов на Киев

31 марта, 18:09
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Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Жилой комплекс в Ирпене, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

После упорных боев ВСУ 28 марта освободили Ирпень Киевской области. По данным местных властей, российские террористические подразделения во время оккупации убили от 200 до 300 мирных жителей, половина зданий разрушена.

В настоящее время город полностью зачищен от оккупантов, однако обстрелы из района Бучи и Ворзеля продолжаются. Также в Ирпене немало неразорванных снарядов и мин. Мэр Александр Маркушин предостерег эвакуированных от скорейшего возвращения домой.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=M_MmqAUykmA

До войны в этом живописном пригороде Киева проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось не больше 3,5 тысяч.

Тела погибших вывозят из города сотрудники ГСЧС.

https://www.youtube.com/watch?v=X75AjiEufzE

НВ предлагает фоторепортаж агентства Reuters из Ирпеня, который президент Владимир Зеленский 24 марта наградил почетным знаком отличия «Город-герой» — «в ознаменование подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

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Так сейчас выглядят улицы Ирпеня, который в течение четырех недель страдал от обстрелов. Жители были вынуждены эвакуироваться через разбомбленный мост. До сих пор в центре города много сожженных автомобилей и разбитой вражеской техники.

Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk

Тела погибших еще кое-где остаются на обочинах. ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФОТО!

Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS TV
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Сотни людей пережили ужасы оккупации.

REUTERS/Zohra Bensemra
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Вооруженные силы Украины, полиция и терроборона полностью контролируют Ирпень, зачищая его от диверсантов и мародеров.

REUTERS/Serhii Mykhalchuk
Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk
REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Пленный россиянин (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Пленный россиянин / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Задержанный по подозрению в мародерстве (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Задержанный по подозрению в мародерстве / Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Российско-украинская война Ирпень Фоторепортаж Война России против Украины

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