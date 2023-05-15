Оплачиваемая поездка. Ирландия предоставит деньги украинцам за возвращение в Украину 15 мая, 15:32 Ирландия предложит украинцам деньги за возвращение домой (Фото:arturdebat1984/depositphotos)

Ирландия является одной из стран Европейского Союза, которая принимает украинских беженцев и предоставляет им защиту в соответствии с международными стандартами и законодательством ЕС.

У ирландских органов есть соответствующие процедуры для приема и обработки заявлений беженцев, включая процесс рассмотрения статуса беженца и рассмотрения дел об убежище. Беженцы, получившие статус в Ирландии, имеют разные права и обязанности, включая доступ к образованию, медицинским услугам, трудоустройству и социальной помощи. Ирландская правительственная организация - Миграционная служба Ирландии (Irish Naturalisation and Immigration Service) – отвечает за управление иммиграционными вопросами и оказание помощи беженцам в процессе адаптации к новым условиям жизни.

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Ирландия предлагает средства за возвращение украинцев домой

Украинские беженцы в Ирландии могут получить поддержку от разных общественных организаций, которые помогают в их интеграции в ирландское общество, оказывают информационную, социальную и правовую поддержку. Граждане Украины в Ирландии получают пособие по безработице, а пожилые люди (которым более 66 лет) — дополнительные социальные выплаты. В настоящее время в Ирландии временно проживает около 70 тысяч украинцев.



Для многих украинцев возвращение домой может быть достаточно сложным: и по экономическим, и по личным причинам. Поэтому власти Ирландии пытаются сделать возвращение в Украину более привлекательным и выгодным для беженцев.

Правительство Илландии рассматривает следующие варианты:

возможное продолжение защиты граждан Украины для дальнейшего пребывания,

возвращение украинцев домой.

Как дальнейшее пребывание, так и возвращение домой может иметь финансовую поддержку. Таким образом, после добровольного возвращения в Украину средства поступят в течение определенного времени после выезда из Ирландии. Сумма поддержки на данный момент не уточняется.

Кроме того, государство выделило категории населения, которым разрешат остаться после завершения действия временной защиты: Правительство может разрешить проживание для обучающихся или работающих, а также тем, кто не может вернуться по состоянию здоровья.