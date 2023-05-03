Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил над Украиной уже более 60 воздушных целей. Олещук показал, как он работает 3 мая, 12:37 Дивизион ЗРК IRIS-T уничтожил над Украиной более 60 воздушных целей (Фото:Скриншот видео Николай Олещук/Telegram)

Дивизион зентино-ракетного комплекса IRIS-T с октября 2022 уничтожил над Украиной более 60 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он показал, как они работают, опубликовав видео. По словам бойцов, системы могут делиться информацией со своего радара с «соседними» ЗРК — и те могут атаковать враждебные цели.

Видео дня

«В день первого применения комплекса у всех были большие впечатления. В первую очередь из-за того, что сбили все», — рассказал замкомандира зенитного ракетного подразделения с позывным Ювелир.

Германия передала Украине уже две из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Первую — в октябре 2022-го, вторую — в конце апреля.

23 апреля в Воздушных силах сообщили, что на боевое дежурство заступил первый дивизион ЗРК Patriot. О том, что второй дивизион Patriot начал боевое дежурство в Украине, стало известно 27 апреля.



Инфографика: NV