IRIS-T сегодня отработала со 100% результатом, подобных систем нужно больше — Воздушные силы 31 октября, 15:02 Система IRIS-T сегодня отработала со 100% результатом, сообщили в Воздушных силах (Фото:Timm Ziegenthaler)

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T во время массированного ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 31 октября, отработал со 100% результатом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

«Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Требуются средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T нужно больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство», — отметил он.

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По его словам, в ближайшее время в Украине появится система NASAMS.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет по зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях — всего 18 объектов в 10 регионах.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

