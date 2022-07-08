«Будут большие бои». Верещук призвала жителей захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях эвакуироваться 8 июля, 22:04 Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в пятницу, 8 июля, призвала жителей временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях эвакуироваться всеми доступными способами, вывозить родных и детей.

«[Эвакуация] есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует. У тех, кто уехал, есть и знают пути. Волонтеры, мы подключаемся. Я не буду сейчас публично обо всем говорить, потому что это безопасность людей», — ответила Верещук в эфире всеукраинского марафона на вопрос о том, возможна ли эвакуация людей с захваченных территорий на юге Украины.



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Вице-премьер сказала, что Россия хочет, чтобы мирные жители как можно дольше оставались на временно захваченных территориях, и пытается всячески перекрыть официальные пути эвакуации.

«Враг использует наших людей как живой щит, он фактически взял их в заложники… Люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны иметь житейскую мудрость и понимать: как бы тяжело ни было на территории, которая сегодня подконтрольна украинскому правительству… пребывание там, на территории Херсонской или Запорожской областей, в разы хуже и опаснее», — подчеркнула она.

Верещук добавила, что ВСУ будут деоккупировать временно захваченные территории, «будут огромные бои», и защитники Украины будут применять артиллерию. Она призвала жителей эвакуироваться, чтобы российские оккупанты не использовали их в качестве живого щита. Министр заявила, что, даже если их депортируют в Россию, украинские власти все равно найдут возможность помочь им вернуться.

6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

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