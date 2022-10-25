«Не раньше весны»: Верещук призвала находящихся за границей украинцев не спешить с возвращением 25 октября, 15:57 Ирина Верещук пояснила, что из-за ударов РФ энергосистема страны не справляется с нагрузкой (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, находящихся сейчас за границей, пока не спешить с возвращением домой.

Об этом она сказала во вторник, 25 октября, в эфире общенационального телемарафона.

По словам Верещук, такая просьба обусловлена ожидаемыми зимой трудностями из-за повреждений украинской энергосистемы в результате российских террористических атак.

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«Вы видите: Россия перешла к террору гражданского населения. Она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя. Вы видите, что делает Россия. К сожалению, сети не выдерживают. Если у вас есть возможность перезимовать за границей, то стоит это сделать», — порекомендовала глава Минреинтеграции.

В конце сентября директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщала, что за границей находятся 1,2 млн человек из Украины.

Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, кремлевский режим приступил к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.

Она предположила, что максимальное количество эмигрантов из Украины может составить 5 млн в случае затягивания войны.

