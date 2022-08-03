Суд приговорил убийцу Ирины Ноздровской к 15 годам тюрьмы 3 августа, 17:56 Ирина Ноздровская погибла в конце декабря 2017 года (Фото:Ірина Ноздровська via Facebook)

Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве активистки Ирины Ноздровской в конце 2017 года, к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Офис генпрокурора в среду, 3 августа, мужчину осудили за умышленное убийство с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Прокуроры доказали, что в декабре 2017 года он напал на Ноздровскую с ножом на остановке в селе Демидов Киевской области и сбросил тело в реку. Она погибла от множественных колото-резаных ран.



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Исследовательница Центра прав человека ZMINA Анастасия Москвичева написала в Facebook, что из-за возраста обвиняемого (68 лет) его не могли приговорить к пожизненному. Из 15 лет тюрьмы он провел в СИЗО более 4,5.

Как сообщает ZMINA, суд признал версию семьи Ноздровской о заказном и групповом характере преступления не нашедшей подтверждения в материалах следствия.

Тело Ирины Ноздровской нашли 1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области. Ее смерть наступила за два-три дня до этого от многочисленных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра, и не раз сообщала об угрозах. Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Россошанский — племянник Сергея Куприенко, который в то время был главой Вышгородского райсуда.

Юрий Россошанский приходится отцом виновнику смертельного ДТП. Его задержали 8 января 2018 года.

В октябре 2018 года Обуховский райсуд приговорил Дмитрия Россошанского к семи годам лишения свободы. В ноябре 2019 года его освободили от отбывания наказания на основании закона об амнистии. Решение вступило в силу в январе 2020 года после обжалования прокурора.

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