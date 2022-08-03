Суд приговорил убийцу Ирины Ноздровской к 15 годам тюрьмы

3 августа, 17:56
Ирина Ноздровская погибла в конце декабря 2017 года (Фото:Ірина Ноздровська via Facebook)

Ирина Ноздровская погибла в конце декабря 2017 года (Фото:Ірина Ноздровська via Facebook)

Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве активистки Ирины Ноздровской в конце 2017 года, к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Офис генпрокурора в среду, 3 августа, мужчину осудили за умышленное убийство с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Прокуроры доказали, что в декабре 2017 года он напал на Ноздровскую с ножом на остановке в селе Демидов Киевской области и сбросил тело в реку. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Видео дня
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02Dm7ALiP9dFHmtaeY9CjmnC1wFqQ5BfcLCU4aZpHa6r41J3kQMFpxJbaFcMBgLxKil

Исследовательница Центра прав человека ZMINA Анастасия Москвичева написала в Facebook, что из-за возраста обвиняемого (68 лет) его не могли приговорить к пожизненному. Из 15 лет тюрьмы он провел в СИЗО более 4,5.

Как сообщает ZMINA, суд признал версию семьи Ноздровской о заказном и групповом характере преступления не нашедшей подтверждения в материалах следствия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pJnZZX3Vh5W1LdMCpsRB9XpAQDR9UVSaV1RZMigKRcLv4TekzPJfxswYn3tjzNmsl&id=100001996964415

Тело Ирины Ноздровской нашли 1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области. Ее смерть наступила за два-три дня до этого от многочисленных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра, и не раз сообщала об угрозах. Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Россошанский — племянник Сергея Куприенко, который в то время был главой Вышгородского райсуда.

Юрий Россошанский приходится отцом виновнику смертельного ДТП. Его задержали 8 января 2018 года.

В октябре 2018 года Обуховский райсуд приговорил Дмитрия Россошанского к семи годам лишения свободы. В ноябре 2019 года его освободили от отбывания наказания на основании закона об амнистии. Решение вступило в силу в январе 2020 года после обжалования прокурора.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДТП Приговор Умышленное убийство Суд Убийство Юрист Ирина Ноздровская

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

3 августа, 16:50
Мнения
Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Повод для оптимизма. Что меняется для Украины

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

3 августа, 16:40
Мнения
Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Юг — это ключ всей войны» /
Поражение россиян в Херсоне станет началом конца всего вторжения — израильский офицер
3 августа, 08:24
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X