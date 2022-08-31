Ирану предложили стать посредником в войне РФ против Украины

31 августа, 18:05
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Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что один из высокопоставленных лидеров стран Западной Европы попросил Тегеран выступить посредником в войне России против Украины.

Об этом сообщает ISNA.

Джамшиди не уточнил, кто именно сделал такое предложение.

«Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана Ибрагиму Райси с просьбой стать посредником в войне РФ против Украины», — написал он в Twitter.

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Он также добавил, что в Россию была направлена «мирная инициатива вместе с важным посланием». Однако деталей он не уточнил.

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«После ряда консультаций через министра иностранных дел Ирана Хусейна Амир-Абдоллахиана в Москву была направлена ​​мирная инициатива вместе с важным посланием», — добавил Джамшиди.

https://twitter.com/MhmmdJamshidi/status/1564714185153470473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564714185153470473%7Ctwgr%5E3db509ae04692ae80a367768d39924e88d573641%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2F

По данным информационного агентства ISNA, высокопоставленным европейским чиновником, обратившимся к президенту Ирана, является президент Франции Эммануэль Макрон.

31 августа министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан полетит в Москву договариваться о прекращении войны в Украине.

Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении Россией от Ирана боевых беспилотных летательных аппаратов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Иран Переговоры с Россией Война России против Украины

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