Ирану предложили стать посредником в войне РФ против Украины 31 августа, 18:05 Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что один из высокопоставленных лидеров стран Западной Европы попросил Тегеран выступить посредником в войне России против Украины.

Об этом сообщает ISNA.

Джамшиди не уточнил, кто именно сделал такое предложение.

«Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана Ибрагиму Райси с просьбой стать посредником в войне РФ против Украины», — написал он в Twitter.

Видео дня

Он также добавил, что в Россию была направлена «мирная инициатива вместе с важным посланием». Однако деталей он не уточнил.

«После ряда консультаций через министра иностранных дел Ирана Хусейна Амир-Абдоллахиана в Москву была направлена ​​мирная инициатива вместе с важным посланием», — добавил Джамшиди.

По данным информационного агентства ISNA, высокопоставленным европейским чиновником, обратившимся к президенту Ирана, является президент Франции Эммануэль Макрон.

31 августа министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан полетит в Москву договариваться о прекращении войны в Украине.

Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении Россией от Ирана боевых беспилотных летательных аппаратов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.