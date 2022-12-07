РФ пыталась атаковать Житомирскую область: в регионе сбили иранский дрон Shahed 7 декабря, 09:00 Иранский дрон Shahed сбили в Житомирской области (Фото:t.me/zhytomyrskaODA)

В ночь на среду, 7 декабря, Россия атаковала Житомирскую область. Во время воздушной тревоги в регионе сбили иранский дрон Shahed.

Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирскую область, применив беспилотник типа «Shahed», — написал он.

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По словам главы ОВА, вражеский беспилотник сбили на севере области.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.



Инфографика: НВ