РФ пыталась атаковать Житомирскую область: в регионе сбили иранский дрон Shahed

7 декабря, 09:00
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Иранский дрон Shahed сбили в Житомирской области (Фото:t.me/zhytomyrskaODA)

Иранский дрон Shahed сбили в Житомирской области (Фото:t.me/zhytomyrskaODA)

В ночь на среду, 7 декабря, Россия атаковала Житомирскую область. Во время воздушной тревоги в регионе сбили иранский дрон Shahed.

Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирскую область, применив беспилотник типа «Shahed», — написал он.

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По словам главы ОВА, вражеский беспилотник сбили на севере области.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Житомирская область Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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