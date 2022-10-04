Войска РФ пытались атаковать Одессу иранским дроном Shahed-136: его сбили силы ПВО 4 октября, 13:00 Над Одессой сбили иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Днем во вторник, 4 октября, российские войска пытались атаковать Одессу иранским дроном-камикадзе Shahed-136. Его сбили силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса. Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

«Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем», — говорится в сообщении.

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Накануне сообщалось, что над Одессой сбили иранский ударный беспилотник Mohajer-6.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

Инфографика: НВ