Пытался атаковать Николаев. Противовоздушная оборона сбила иранский дрон-камикадзе 25 сентября, 16:07 С помощью сбитого дрона-камикадзе россияне пытались атаковать Николаев (Фото:Погляд Назара via Telegram)

Противовоздушная оборона Воздушного командования Юг сбила дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который пытался атаковать Николаев.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер ОК Юг Владислав Назаров.

По его словам, дрон удалось сбить около 15:00.

Утром 25 сентября россияне атаковали дронами-камикадзе Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.

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Перед этим россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



31 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло возле Купянска.

23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам, создавая угрозу для мирных жителей.

23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана, а также значительно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Такие меры приняли из-за поставок страной оружия России, которое агрессор использует в полномасштабной войне, в частности против украинского гражданского населения.

В МИД Украины отметили, что такие действия напрямую противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.



В МИД Ирана в ответ заявили, что сожалеют об «ухудшение отношений» с Украиной, обвинив в этом «третьи силы».

В МИД Украины раскритиковали заявления Ирана о «внешнем влиянии» и призвали Тегеран прекратить поставки оружия России.

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