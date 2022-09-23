В Одессе прогремел взрыв: СМИ сообщили об уничтожении иранского беспилотника Shahed-136

23 сентября, 15:16
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По данным СМИ, оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе (Фото:Думская)

По данным СМИ, оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе (Фото:Думская)

Днем в пятницу, 23 сентября, в Одессе был слышен взрыв. Как сообщает Думская в своем Telegram-канале, над городом сбили беспилотник.

По словам очевидцев, летательный аппарат треугольной формы пролетел на низкой высоте над городом. По нему открыли огонь украинские зенитчики.

По данным издания, это был иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Видео дня

Вражеский беспилотник, предварительно, сбили в районе порта.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесса Иран Беспилотник ПВО Война России против Украины

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