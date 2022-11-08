Скоро будут в России. Что известно о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar — инфографика НВ 8 ноября, 13:10 Иранцы, живущие в Украине, протестуют против поставок иранского оружия России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет для их использования в войне против Украины. Еще в октябре издание WP писало, что речь идет о новейших версиях ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

НВ приводит главные данные о ракетах, которые, по данным ГУР Минобороны, Россия может применить уже в ноябре.

Баллистическая ракета Fateh-110

Баллистическая ракета Fateh-110;

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Производитель: Iran Aviation Industries Organization (IAIO);

На вооружении: с 2002 года;

Вес: 3,45 т;

Масса боевой части: 400-650 кг - в зависимости от поколения ракеты;

Длина: 8,86 м;

Диаметр: 0,61 м;

Дальность: до 300 км;

Максимальная скорость: 3−4 Маха (отношение скорости движения тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде) — в зависимости от поколения ракеты;

Заявленный радиус отклонения от цели: 3 м;

Наведение: инерциальное/спутниковое/электрооптический терминал;

Транспортируется и запускается с переоборудованных грузовиков на платформе Mercedes-Benz (6x6). На машине установлена одна ракета.

Инфографика: НВ

Баллистическая ракета Zolfaghar

Производитель: Iran Aviation Industries Organization (IAIO);

На вооружении: с 2017;

Вес: 4,62 т;

Масса боевой части: 579 кг;

Длина: 10,3 м;

Диаметр: 0,61м;

Дальность: до 700 км;

Максимальная скорость: 3 Маха (отношение скорости движения тела в жидкости или газе к скорости звука в этой среде);

Заявленный радиус отклонения от цели: 5 м;

Наведение: инерциальное/спутниковое;

Транспортируется и запускается с переоборудованных грузовиков на платформе 8×8. На машине установлены две ракеты. Боевая часть отсоединяется от разгонного блока.

Также НВ узнал основные маршруты поставки в Россию иранского оружия.

Инфографика: НВ

Иран уже активно перевозит в РФ беспилотники Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

