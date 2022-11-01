Россия будет запускать иранские баллистические ракеты по Украине с севера — Воздушные силы

1 ноября, 15:08
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Иранские баллистические ракеты будут доставлены на север от Украины (Фото:missilethreat.csis.org)

Иранские баллистические ракеты будут доставлены на север от Украины (Фото:missilethreat.csis.org)

Баллистические ракеты, которые Россия собирается получить от Ирана, вероятно, будут размещены на север от Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вероятно, они будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. 300 км одна ракета, другая ракета — 700 км по дальности», — отметил он.

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Игнат сказал, что против таких ракет у Украины нет эффективной защиты.

«Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны», — заявил он.

Представитель Воздушных сил также рассказал, что Россия хочет приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М.

Такие ракеты уже заканчиваются у оккупантов и они уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Ракеты Баллистические ракеты Воздушные силы Война России против Украины

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