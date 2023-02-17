В Луганск привезли иранских инструкторов для дронов Shahed — Генштаб

17 февраля, 08:15
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Очередную группу иранских инструкторов для дронов Shahed привезли в Луганск (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Очередную группу иранских инструкторов для дронов Shahed привезли в Луганск (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В оккупированный Луганск привезли очередную группу иранских инструкторов. Они должны обучать российских захватчиков работе с дронами Shahed.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 17 февраля.

«Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов», — говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, для организации атак дронами по территории Украины Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников.

Телеканал CNN сообщал, что Иран модифицирует ударные дроны, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VY6w9NkYTjI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганск Иран Война России против Украины Генштаб ВСУ Shahed-136

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