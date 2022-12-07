В Воздушных силах прокомментировали первое за долгое время применение РФ иранских дронов Shahed
В ночь на 7 декабря РФ впервые за долгое время применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Воздушных силах прокомментировали первое за долгое время применение РФ иранских дронов Shahed-136 для ударов по территории Украины.
Как заявил в эфире телеканала Киев пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, Россия применила иранские дроны впервые за три недели.
«Противник применил дроны-камикадзе впервые за три недели. Это Shahed-136, 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу, как сегодня ночью их применили», — сообщил он.
Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.
Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.