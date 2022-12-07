В Воздушных силах прокомментировали первое за долгое время применение РФ иранских дронов Shahed

7 декабря, 10:00
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В ночь на 7 декабря РФ впервые за долгое время применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на 7 декабря РФ впервые за долгое время применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Воздушных силах прокомментировали первое за долгое время применение РФ иранских дронов Shahed-136 для ударов по территории Украины.

Как заявил в эфире телеканала Киев пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, Россия применила иранские дроны впервые за три недели.

«Противник применил дроны-камикадзе впервые за три недели. Это Shahed-136, 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу, как сегодня ночью их применили», — сообщил он.

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Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Воздушные силы Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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