РФ впервые атаковала Запорожье иранскими дронами Shahed-136 7 октября, 07:15 Запорожье впервые атаковали иранские дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на пятницу, 7 октября, российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, есть пострадавший.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

«Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован», — написал Старух.

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Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.

Жертвами ракетного удара РФ стали семь человек.



Инфографика: НВ